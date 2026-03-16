Video| Integrantes de banda de microtráfico se burlan ante cámaras durante rueda de prensa en Bogotá

Una escena que generó indignación se vivió durante una rueda de prensa realizada por la Policía Metropolitana de Bogotá y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la que fueron presentadas varias personas capturadas por su presunta participación en actividades de microtráfico. Mientras las autoridades informaban sobre los resultados del operativo, algunos de los detenidos realizaron gestos y señas frente a las cámaras que fueron interpretados como burlas hacia la justicia.



El hecho ocurrió durante la presentación oficial de 13 personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada a la venta de estupefacientes en el centro de la capital. Según las autoridades, los capturados pertenecerían a la banda conocida como Los Cats, que presuntamente operaba en la localidad de Santa Fe.

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Las imágenes registradas durante el traslado de los detenidos muestran cómo algunos de los presuntos integrantes de la organización realizaban gestos obscenos frente a las cámaras de los medios de comunicación y a las personas presentes en el lugar.

En uno de los momentos más comentados del video, una mujer que era conducida esposada por uniformados de la Policía levanta sus manos y hace señales groseras con los dedos hacia las cámaras. Detrás de ella aparecen otros hombres también esposados que realizan diferentes gestos, entre ellos figuras con los dedos con gestos obscenos y mostrando una “V” con las manos posando tranquilamente para las cámaras.



Estas expresiones se repitieron mientras las autoridades organizaban el escenario previo al inicio de la rueda de prensa en la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá.



¿Por qué fueron capturados?

Según el reporte de los investigadores, los detenidos harían parte de una organización dedicada al presunto tráfico de drogas en el centro de la ciudad. Las autoridades lograron identificar sus actividades luego de adelantar labores de seguimiento que incluyeron el uso de cámaras ocultas y un agente incubierto para documentar el supuesto comercio ilegal de estupefacientes en la zona.



Tras su captura, un juez determinó imponerles medida de aseguramiento y ordenó su traslado a un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones judiciales.

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Sin embargo, las autoridades manifestaron preocupación por la posibilidad de que algunos de los detenidos recuperen la libertad en el futuro, situación que ya ha ocurrido en otros casos similares.

De acuerdo con expertos en temas de seguridad y justicia, algunos sindicados conocen las debilidades del sistema judicial y por esa razón se atreven a realizar este tipo de gestos en público, lo que puede interpretarse como una forma de burla hacia las instituciones.

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Precisamente por esta situación, el alcalde Carlos Fernando Galán convocó una reunión extraordinaria con congresistas de diferentes partidos políticos para analizar posibles medidas que permitan fortalecer la lucha contra la delincuencia y evitar que este tipo de situaciones se repitan.

Vean como fueron cayendo los 13 delincuentes extranjeros que vendían toda clase de drogas en el Parque Santander. Las escondían en árboles, chazas de dulces e incluso en sus partes íntimas, pero todo quedó grabado por las cámaras del #C4Bogotá.



Ya son 15 bandas criminales… pic.twitter.com/T0uWFoZmWd — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 16, 2026

¿Qué dijo el alcalde en la rueda de prensa?

Durante el encuentro, el mandatario planteó la necesidad de revisar herramientas tecnológicas y ajustes normativos que faciliten la acción de las autoridades frente a hechos delictivos.

“¿Cómo garantizamos que la policía cuando tiene una reacción a un hecho delincuencial tenga herramientas como, por ejemplo, acceder a las imágenes de cámaras del entorno de manera inmediata para poder actuar en el proceso y desplegar un plan candado que le permita capturar a los delincuentes?”, expresó el alcalde durante la rueda de prensa.

El mandatario también señaló que otro de los puntos que se busca analizar es la forma en que la legislación colombiana puede adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas para mejorar la persecución del delito.

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“Cómo adecuamos la normatividad colombiana en la persecución de delincuentes a lo que es la realidad de la tecnología”, agregó.

Galán indicó además que el tema no solo se está discutiendo con los congresistas, sino también con otras instituciones del sistema judicial. “He hablado también con la fiscal general, he hablado con la Corte Suprema. Tendré más diálogos porque creo que esto es un proceso que tenemos que abordar entre todos”, afirmó.

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El alcalde también mencionó que esta preocupación no se limita únicamente a la capital del país, sino que se trata de un problema que afecta a otras ciudades. “Es una preocupación que no se limita a Bogotá”, puntualizó.

Las autoridades buscan que, mediante estas discusiones, se puedan establecer medidas que eviten que integrantes de bandas criminales, como los presuntos miembros de Los Cats, obtengan beneficios judiciales que les permitan regresar rápidamente a las calles.

Entre las propuestas que se analizan se encuentran posibles reformas legales y el fortalecimiento del uso de herramientas tecnológicas para apoyar las investigaciones y mejorar la capacidad de reacción de la fuerza pública frente a la delincuencia.

Mientras tanto, el caso ha abierto un debate sobre la percepción de impunidad y los desafíos que enfrentan las autoridades para garantizar que los capturados por delitos graves respondan ante la justicia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON REPORTERÍA DE CESAR CHAPARRO

Hcarrenb@caracoltv.com.co