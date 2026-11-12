Nuevos detalles del estado de salud de la periodista Adriana Betancur tras delicada cirugía en UCI

Se conocieron nuevos detalles del estado de salud de Adriana Betancur, reconocida periodista y presentadora que ha permanecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días por cuenta de una enfermedad renal. La comunicadora social fue sometida en las últimas horas a una cirugía y, a través de sus redes sociales, su familia confirmó que la intervención quirúrgica salió exitosa; no obstante, ella continúa en una condición delicada y bajo estricta vigilancia médica.



Familia de Adriana Betancur habló del estado de salud de la periodista

"Queremos agradecerles de corazón por todos los mensajes, llamadas, oraciones y muestras de cariño que Adriana ha recibido durante estos días. Sabemos que muchos están preocupados y pendientes de su salud, por eso queremos contarles que Adri salió de cirugía y, gracias a Dios, todo salió bien. En este momento se encuentra en recuperación, aún delicada y bajo supervisión médica. Han sido días muy difíciles para nuestra familia, llenos de angustia y mucha incertidumbre, pero también de fe y esperanza", expresó su familia.

Agregaron: "Gracias por acompañarla con tanto amor, por sus buenos deseos y por tenerla presente en sus oraciones. No saben lo bonito que es sentir tanto cariño alrededor de ella. Seguimos confiando en Dios y en su fortaleza. Con amor, su familia".



¿Qué le pasó a Adriana Betancur?

La presentadora atraviesa una compleja situación de salud relacionada con la enfermedad renal crónica que padece desde hace varios años. Su historia médica comenzó en 2011, cuando fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica tras una serie de exámenes de rutina. En ese momento se descubrió que la funcionalidad de sus riñones era muy limitada, situación que la obligó a iniciar tratamientos de diálisis.

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Años después, en 2014, recibió un trasplante de riñón que le permitió mejorar significativamente su calidad de vida. No obstante, el órgano fue rechazado por su organismo y en 2019 tuvo que regresar a las sesiones de diálisis mientras continúa esperando una nueva oportunidad de trasplante. La emergencia más reciente habría comenzado tras presentar complicaciones derivadas de una peritonitis, una infección relacionada con el catéter peritoneal utilizado para realizar parte de su tratamiento de diálisis en casa, según explicó su hermano, Leonardo Betancur. La situación obligó a su hospitalización en la Clínica Palermo, en Bogotá, donde su estado llegó a ser considerado crítico.



Durante los días más complejos de la hospitalización, familiares, amigos y figuras reconocidas del entretenimiento colombiano hicieron público un llamado para agilizar la atención especializada que requería la comunicadora. Incluso varias personalidades utilizaron sus plataformas digitales para solicitar apoyo médico y acompañamiento profesional para la presentadora. Según declaraciones entregadas por Leonardo Betancur, hermano de Adriana, la gravedad de las complicaciones obligó a los médicos a mantener a la paciente bajo cuidados intensivos, mientras avanzaban las valoraciones necesarias para estabilizar su condición.



"Este martes inicia el tercer día de hospitalización en la Clínica Palermo a la espera de un nefrólogo que, curiosamente, no aparece. A veces no saben si lo llamaron ni quien lo llamó. El caso es que es el tercer día esperando que un nefrólogo pueda ver a mi hermana al punto de que hoy ya está entubada para poder proteger sus pulmones, y aún no hay nefrólogo", dijo días atrás el hermano de la periodista en Caracol Radio.

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Añadió: "Se empieza a afectar su pulmón por la retención de líquidos. Retención de líquidos causada por la no diálisis. Entonces empieza a retener líquidos y, adicional, toda la medicina que le proporcionan es aún más líquidos. Todo es intravenoso y cada vez retiene más al punto de que la inflamación hace que casi no se reconozca, se le cierran los ojitos de lo hinchada que se pone, y claro, cada vez está más inquieta y saturando peor. Me la entuban anoche a las 10:00 y 11:00 de la noche para mantenerla sedada y que su cuerpo de repente reaccione mejor".

ÁNGELA URREA PARRA

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