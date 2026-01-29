En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Advierten retrasos por "condiciones de visibilidad reducida" en Aeropuerto El Dorado de Bogotá

Advierten retrasos por "condiciones de visibilidad reducida" en Aeropuerto El Dorado de Bogotá

La Aeronáutica Civil indicó que pueden existir cambios en los itinerarios de los vuelos, por lo que se recomienda que cada usuario se contacte con su aerolínea.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 29 de ene, 2026
Aeropuerto El Dorado.
La Aeronáutica Civil realizó una advertencia a todos los pasajeros que viajen en la mañana de este jueves desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Por condiciones de movilidad, pueden existir cambios en los itinerarios o retrasos en los vuelos, por lo que se recomienda que cada usuario se contacte con su aerolínea.

"Se registran demoras por condiciones de visibilidad reducida en @BOG_ELDORADO. A pesar de la mejoría gradual en el clima, los itinerarios de salida y llegada se mantienen sujetos a cambios. Consulta actualizaciones directamente con las compañías aéreas", aseguró la Aerocivil en redes sociales.

Noticia en desarrollo...

