Advierten retrasos por "condiciones de visibilidad reducida" en Aeropuerto El Dorado de Bogotá

La Aeronáutica Civil realizó una advertencia a todos los pasajeros que viajen en la mañana de este jueves desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Por condiciones de movilidad, pueden existir cambios en los itinerarios o retrasos en los vuelos, por lo que se recomienda que cada usuario se contacte con su aerolínea.
Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
"Se registran demoras por condiciones de visibilidad reducida en @BOG_ELDORADO. A pesar de la mejoría gradual en el clima, los itinerarios de salida y llegada se mantienen sujetos a cambios. Consulta actualizaciones directamente con las compañías aéreas", aseguró la Aerocivil en redes sociales.
Noticia en desarrollo...