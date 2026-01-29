Advierten retrasos por "condiciones de visibilidad reducida" en Aeropuerto El Dorado de Bogotá

La Aeronáutica Civil realizó una advertencia a todos los pasajeros que viajen en la mañana de este jueves desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Por condiciones de movilidad, pueden existir cambios en los itinerarios o retrasos en los vuelos, por lo que se recomienda que cada usuario se contacte con su aerolínea.

"Se registran demoras por condiciones de visibilidad reducida en @BOG_ELDORADO. A pesar de la mejoría gradual en el clima, los itinerarios de salida y llegada se mantienen sujetos a cambios. Consulta actualizaciones directamente con las compañías aéreas", aseguró la Aerocivil en redes sociales.

Noticia en desarrollo...