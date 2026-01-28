"Me desperté con la cara mojada en lágrimas": María Claudia Tarazona en cumpleaños de Miguel Uribe

“Tu cara estará congelada en el tiempo”. Este es uno de los dolorosos mensajes de María Claudia Tarazona sobre lo que sería, este 28 de enero, el cumpleaños 40 de Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado por sicarios en un mitin político y, pese a luchar por su vida en un hospital, falleció tras varios días en estado crítico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

De haber sobrevivido al atentado que acabó con su vida, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático estaría celebrando este miércoles sus 40 años. En su lugar, su esposa, María Claudia Tarazona, compartió un mensaje cargado de una profunda tristeza que refleja la herida abierta que el magnicidio dejó tanto en su hogar como en el panorama político del país.



Tarazona confesó haber despertado este miércoles con "la cara mojada en lágrimas", enfrentando la cruda realidad de una vida que ya no compartirá con su esposo. "Estarías cumpliendo 40 años", escribió, lamentando que el sueño de envejecer juntos se viera truncado por la violencia que no le permitió a Uribe Turbay sostenerse en este mundo. En sus palabras, la tristeza la atravesó "sin tregua y sin piedad" al comprender que, mientras ella avanza en edad, el rostro de Miguel quedará "congelado en el tiempo" en las fotografías. Este mensaje evoca la promesa que ella le hizo en el momento de su partida: cuidar de sus hijos y cumplir sus sueños antes de buscar una "segunda oportunidad" en un plano que trasciende lo físico. "Qué dolor tan infinito, amor lindo", agregó.



(Le recomendamos: María Claudia Tarazona recordó inolvidable historia de amor con Miguel Uribe Turbay)



Los detalles de la muerte de Miguel Uribe Turbay

La vida de Uribe Turbay, quien se perfilaba como el rostro de la renovación del uribismo para las elecciones de 2026, se detuvo tras un ataque ocurrido el 7 de junio de 2025. Mientras el senador pronunciaba un discurso en un acto de campaña en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, un adolescente de 15 años que se encontraba entre la multitud desenfundó un arma y le disparó en repetidas ocasiones.

Publicidad

A pesar de ser auxiliado rápidamente y trasladado a la Clínica Medicentro y posteriormente a la Fundación Santa Fe, las lesiones intracraneales complejas marcaron un pronóstico reservado desde el inicio. Tras permanecer en estado grave durante varias semanas y someterse a múltiples intervenciones, el senador falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 debido a una complicación hemorrágica en el sistema nervioso central.

(Además: Fotos de ‘El Costeño’ y ‘El Viejo’, implicados en crimen de Miguel Uribe, tras traslado de prisión)

Publicidad

El asesinato de Miguel Uribe Turbay no solo fue un golpe a la democracia, sino la repetición de una tragedia familiar dolorosa. Su madre, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras ser secuestrada por el Cartel de Medellín. Treinta y cinco años después, la violencia política volvió a golpear a la misma familia, cobrando la vida de un hombre que, según sus propias palabras, quería ser presidente porque le dolía la indiferencia del país.

Hoy, mientras la justicia avanza en la investigación, ya hay varios capturados por su participación en el sicariato, empezando por alias el Costeño, presunto planificador del ataque y quien es una de las claves para llegar a los determinadores.

María Claudia Tarazona también mencionó que este 28 de enero ya no es un día de celebración, sino de nostalgia por un pasado donde sus corazones latían juntos. “Cuánto quisiera estar allá junto a ti y no haberte soltado jamás”, concluyó en su mensaje.



El mensaje completo de María Claudia Tarazona

"28 de enero.

Estarías cumpliendo 40 años. Hoy es, sin duda alguna, el día más doloroso desde que atentaron contra tu vida. Me desperté con la cara mojada en lágrimas. No tuve tiempo de abrir los ojos, cuando ya la tristeza me estaba atravesando, sin tregua y sin piedad.

Publicidad

Nuestro sueño de vivir la vida juntos ya no será. Ahora veo tus fotos y tu cara estará congelada en el tiempo, mientras yo envejeceré sin ti.Qué dolor tan infinito, amor lindo.

Nuestros planes, celebraciones y sueños ya no serán más. Ahora solo tengo los recuerdos de todos los cumpleaños que pasamos juntos, como transcurría la vida sin saber que, más pronto de lo que creíamos, se acercaría nuestro último día juntos en este mundo que no te pudo sostener.

Publicidad

Cuánto quisiera estar allá, en ese pasado donde nuestros corazones latían juntos y yo aún te podía abrazar. Cuánto quisiera estar en ese pasado donde todo lo bueno y lo malo existía, pero siempre siendo tú y yo. Cuánto quisiera estar allá junto a ti y no haberte soltado jamás…He llorado tanto, amor, he llorado tanto por ti…".

NOTICIAS CARACOL