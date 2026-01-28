¿Por qué está lloviendo más de lo normal en Bogotá? Esto explica el Ideam

Durante enero de 2026, Bogotá y otras zonas del país han registrado lluvias por encima de los promedios habituales para esta época del año. Este comportamiento ha llamado la atención de la ciudadanía, ya que tradicionalmente enero hace parte de la temporada seca en la región Andina. Sin embargo, el análisis climático del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, muestra que la situación responde a una combinación de factores que han coincidido en las últimas semanas.

De acuerdo con los reportes meteorológicos de la entidad, gran parte del territorio nacional ha presentado condiciones mayormente secas durante las mañanas, con cielos despejados o parcialmente cubiertos. No obstante, en horas de la tarde y la noche se han desarrollado lluvias en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica. En el caso específico de Bogotá, las precipitaciones han sido más frecuentes durante las tardes, con lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en zonas del norte y el occidente de la ciudad, mientras que las mañanas han mostrado intervalos soleados.



De hecho, el Ideam advirtió que en la última semana de enero, que comprende del 26 al 30 del mes, serán posibles "lluvias entre ligeras y moderadas durante las tardes, especialmente en sectores del norte y occidente de Bogotá". Además, se esperan mañanas con intervalos soleados y "condiciones secas". En el resto del país, se prevé tiempo seco, con cielo entre despejado y parcialmente cubierto, sin descartar posibles lluvias en las noches.



¿Por qué está lloviendo tanto en Bogotá, según el Ideam?

Uno de los principales elementos que ayuda a entender este comportamiento es la persistencia de condiciones asociadas al fenómeno de La Niña a escala global. Aunque oficialmente no se ha establecido un evento pleno de La Niña en Colombia, sí se han mantenido condiciones tipo La Niña en el océano Pacífico ecuatorial. Estas se reflejan en temperaturas superficiales del mar por debajo de los promedios climatológicos, particularmente en las zonas central y oriental del Pacífico.



"De acuerdo con el reporte del 8 de enero de 2026 emitido por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el sistema acoplado océano – atmósfera refleja que las condiciones de La Niña persisten, con una probabilidad de 75% de transición hacia condiciones neutrales durante el trimestre de enero a marzo de 2026", se lee en un informe de la entidad. La explicación del Ideam frente a estas variables incluyen:



En diciembre de 2025, las anomalías frías se consolidaron y continuaron influyendo en la circulación atmosférica a inicios de 2026.

y continuaron influyendo en la circulación atmosférica a inicios de 2026. Los índices oceánicos más utilizados para el seguimiento del fenómeno, como el Niño 3.4, se han mantenido alrededor de -0,5 °C, lo que indica un enfriamiento leve que favorece patrones de viento y nubosidad.

Además, en las primeras semanas de enero se presentó un mayor ingreso de humedad desde la Amazonía hacia el centro del país.

desde la Amazonía hacia el centro del país. Otro factor destacado por el Ideam es el de los "vientos alisios", que fueron menores durante la primera quincena de enero y favorecieron "el incremento de las precipitaciones".

Pese a este inicio de año lluvioso, los pronósticos indican que las condiciones tenderán a normalizarse gradualmente. Para el resto de enero y el inicio de febrero, se espera una disminución paulatina de las precipitaciones, acercándose a los promedios climatológicos característicos de la temporada. En el caso de Bogotá, continuarán presentándose lluvias ocasionales en las tardes, pero con menor frecuencia e intensidad.

"Se espera que en las próximas dos semanas las precipitaciones disminuyan de forma paulatina, aproximándose a los promedios climatológicos normales", indicó la entidad. Por otro lado, los análisis climáticos del Ideam señalan que existe una alta probabilidad de transición desde condiciones tipo La Niña hacia un estado neutral del fenómeno ENSO entre enero y marzo de 2026. Y aunque podrían mantenerse algunos efectos residuales en los próximos meses, la influencia directa sobre las lluvias tendería a debilitarse.

