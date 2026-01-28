Madre de periodista murió por creciente súbita que arrastró su carro en La Mesa, Cundinamarca

Una mujer de 65 años falleció en La Mesa, Cundinamarca, luego de que el vehículo donde se movilizaba fuera arrastrado por una creciente súbita tras el desbordamiento de una quebrada, durante la noche del pasado martes 27 de enero. La emergencia por las fuertes lluvia también causó deslizamientos de tierra, afectaciones viales y daños en un conjunto residencial del municipio, según el Cuerpo de Bomberos del departamento.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó la muerte de la mujer, e informó que se trata de Leticia Medina, madre de la reconocida periodista regional Yulieth Rodríguez, directora de la emisora Cristalina Stereo. El hecho se registró en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín – La Mesa. "Pese a la rápida acción del Cuerpo de Bomberos y de la Administración Municipal, quienes se desplazaron al lugar con maquinaria para intentar retirar el automotor, se confirma el fallecimiento", indicó el funcionario.



"Desde la Gobernación de Cundinamarca, lamentamos profundamente esta pérdida humana y expresamos toda nuestra solidaridad con Yulieth, su familia y los compañeros de la emisora", añadió Rey. Desde la alcaldía del municipio de La Mesa también lamentaron lo ocurrido y mandaron su mensaje de solidaridad con la periodista regional.



Se han presentado fuertes lluvias en el municipio de #LaMesa (@AlcaldiaLaMesa), las cuales han generado varias emergencias asociadas a deslizamientos y crecientes súbitas. Uno de los hechos más lamentables ocurrió en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín – La Mesa,… pic.twitter.com/Aas7sa2ssL — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) January 28, 2026

Otras emergencias reportadas en La Mesa, Cundinamarca

El goberador añadió que, por las precipitaciones, se reportó otra afectación en el conjunto residencial Heliconias, donde hacia las 7 de la noche colapsó el muro divisorio que colinda con el cementerio del municipio. "Desde la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento hemos establecido comunicación inmediata con la empresa Enel para la evaluación y atención correspondiente, ante la inclinación de algunos postes de energía eléctrica en el lugar", aseguró.

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca también registró que hay restricción vial en la vía Bogotá–La Mesa, a la altura del sector Fruterías, en el kilómetro 73+400, donde se implementó paso uno a uno por la caída de rocas y árboles. "Se recomienda a los usuarios tomar vías alternas y atender las indicaciones de las autoridades", indicó Jorge Rey.

"Seguimos atentos, en articulación con las autoridades locales y los organismos de socorro, monitoreando la situación y brindando el acompañamiento necesario para atender las emergencias derivadas de esta temporada de lluvias", concluyó el gobernador.

