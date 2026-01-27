En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ECUADOR
CENTRO DEMOCRÁTICO
ESPAÑA
SALVO BASILE
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cierre de intersección de la avenida Caracas por obras del Metro de Bogotá: desvíos y rutas alternas

Cierre de intersección de la avenida Caracas por obras del Metro de Bogotá: desvíos y rutas alternas

La Empresa Metro de Bogotá anunció el cierre de una importante intersección en la avenida Caracas para avanzar en el desarrollo de la obra. Conozca de cuál se trata y cuáles son las medidas para mitigar el impacto del cierre.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Cierre de intersección de la avenida Caracas por obras del Metro de Bogotá: desvíos y rutas alternas
La intersección se cierra para avanzar en el desarrollo del Metro de Bogotá.
EMB

Los ciudadanos que transitan habitualmente por el sector de Chapinero deberán ajustar sus recorridos nocturnos a partir de las próximas jornadas. La Empresa Metro de Bogotá informó que, como parte del cronograma de ejecución de la Línea 1, se hará efectivo el cierre total de la intersección de la avenida Caracas con calle 64. Esta medida responde a la necesidad técnica de avanzar en una de las fases más visibles y complejas de la infraestructura: el izaje de las dovelas que conformarán el viaducto por donde circularán los trenes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Juzgados de Paloquemao
    Imagen de referencia de los Juzgados de Paloquemao.
    Archivo
    BOGOTÁ

    Habló la madre de menor fallecido en La Calera, Liam Gael Rodríguez, tras captura de su esposo

  2. ¿Dónde vacunarse contra la fiebre amarilla en Bogotá? Conozca los puntos habilitados por localidad
    ¿Quiénes deben vacunarse? Le contamos -
    Archivo
    BOGOTÁ

    ¿Dónde vacunarse contra la fiebre amarilla en Bogotá? Conozca los puntos habilitados

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, los trabajos se concentrarán exclusivamente en la franja horaria comprendida entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m. Este esquema busca mitigar el impacto en la movilidad durante las horas de mayor flujo vehicular, permitiendo que las maniobras de carga pesada y el ensamblaje de las estructuras de concreto se realicen bajo condiciones de seguridad controladas para los operarios y la ciudadanía.

La intervención no se limita únicamente al cruce de las vías mencionadas. Según precisó la Empresa Metro de Bogotá, el cierre técnico abarca el separador norte central, las calzadas occidental y oriental en su totalidad, así como la ciclorruta que corre paralela a la avenida Caracas en este punto específico.

Lea: Cierran estación de TransMilenio desde el 31 de enero por obras del Metro de Bogotá

¿Cómo serán los desvíos y rutas alternas tras el cierre de la intersección en la avenida Caracas?

Para garantizar la conectividad de quienes se desplazan hacia el occidente de la capital durante la madrugada, se ha diseñado un plan de desvíos que los conductores deberán seguir con precaución. Los vehículos que transiten por la zona podrán continuar su trayecto por la carrera 13 en sentido sur. Al llegar a la altura de la calle 60, deberán girar hacia el occidente. Una vez en este corredor, podrán tomar la carrera 17 hacia el norte para retomar finalmente su camino hacia el occidente por la calle 64. Es fundamental que los conductores estén atentos a la señalización instalada en la vía y sigan las indicaciones de los auxiliares de tráfico que acompañarán la jornada nocturna para evitar confusiones en los giros permitidos.

Publicidad

El proyecto también contempla el tránsito de los actores viales más vulnerables. La Empresa Metro de Bogotá aclaró que tanto peatones como biciusuarios no verán interrumpido su paso de manera definitiva, ya que podrán utilizar el paso peatonal más cercano a la intersección afectada. Se recomienda a estas personas transitar con especial cuidado, respetando los senderos demarcados y manteniéndose alejados de las zonas de izaje de materiales para prevenir accidentes.

La construcción del viaducto representa uno de los hitos más significativos de la Línea 1, y el uso de dovelas —piezas prefabricadas de concreto que se unen para formar la plataforma del tren— requiere de cierres totales debido al gran tamaño de las grúas y la precisión que exige la ingeniería del proyecto.

Publicidad

Este tipo de cierres temporales serán recurrentes a medida que el frente de obra avance por la troncal de la Caracas, por lo que se invita a los residentes de Bogotá a planificar sus viajes con antelación y consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad y la Empresa Metro para actualizaciones en tiempo real.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Metro de Bogotá

Transmilenio

Movilidad Bogotá

Secretaria de Movilidad

Secretaria de Movilidad Bogotá

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad