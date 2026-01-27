Cierre de intersección de la avenida Caracas por obras del Metro de Bogotá: desvíos y rutas alternas

Los ciudadanos que transitan habitualmente por el sector de Chapinero deberán ajustar sus recorridos nocturnos a partir de las próximas jornadas. La Empresa Metro de Bogotá informó que, como parte del cronograma de ejecución de la Línea 1, se hará efectivo el cierre total de la intersección de la avenida Caracas con calle 64. Esta medida responde a la necesidad técnica de avanzar en una de las fases más visibles y complejas de la infraestructura: el izaje de las dovelas que conformarán el viaducto por donde circularán los trenes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, los trabajos se concentrarán exclusivamente en la franja horaria comprendida entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m. Este esquema busca mitigar el impacto en la movilidad durante las horas de mayor flujo vehicular, permitiendo que las maniobras de carga pesada y el ensamblaje de las estructuras de concreto se realicen bajo condiciones de seguridad controladas para los operarios y la ciudadanía.



La intervención no se limita únicamente al cruce de las vías mencionadas. Según precisó la Empresa Metro de Bogotá, el cierre técnico abarca el separador norte central, las calzadas occidental y oriental en su totalidad, así como la ciclorruta que corre paralela a la avenida Caracas en este punto específico.



Lea: Cierran estación de TransMilenio desde el 31 de enero por obras del Metro de Bogotá



¿Cómo serán los desvíos y rutas alternas tras el cierre de la intersección en la avenida Caracas?

Para garantizar la conectividad de quienes se desplazan hacia el occidente de la capital durante la madrugada, se ha diseñado un plan de desvíos que los conductores deberán seguir con precaución. Los vehículos que transiten por la zona podrán continuar su trayecto por la carrera 13 en sentido sur. Al llegar a la altura de la calle 60, deberán girar hacia el occidente. Una vez en este corredor, podrán tomar la carrera 17 hacia el norte para retomar finalmente su camino hacia el occidente por la calle 64. Es fundamental que los conductores estén atentos a la señalización instalada en la vía y sigan las indicaciones de los auxiliares de tráfico que acompañarán la jornada nocturna para evitar confusiones en los giros permitidos.

Publicidad

El proyecto también contempla el tránsito de los actores viales más vulnerables. La Empresa Metro de Bogotá aclaró que tanto peatones como biciusuarios no verán interrumpido su paso de manera definitiva, ya que podrán utilizar el paso peatonal más cercano a la intersección afectada. Se recomienda a estas personas transitar con especial cuidado, respetando los senderos demarcados y manteniéndose alejados de las zonas de izaje de materiales para prevenir accidentes.

La construcción del viaducto representa uno de los hitos más significativos de la Línea 1, y el uso de dovelas —piezas prefabricadas de concreto que se unen para formar la plataforma del tren— requiere de cierres totales debido al gran tamaño de las grúas y la precisión que exige la ingeniería del proyecto.

Publicidad

Este tipo de cierres temporales serán recurrentes a medida que el frente de obra avance por la troncal de la Caracas, por lo que se invita a los residentes de Bogotá a planificar sus viajes con antelación y consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad y la Empresa Metro para actualizaciones en tiempo real.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.