Inundación en la calle 80 causa retrasos en TransMilenio en Bogotá: varias troncales afectadas

Los buses deben hacer un giro a la izquierda para tomar la autopista Norte y retornar en la estación Héroes hacia la Caracas al sur, lo que causa represamiento en la zona.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 28 de ene, 2026
Imagen de referencia de estación de TransMilenio.
Pixabay

TransMilenio informó que en la mañana de este miércoles, debido a las fuertes lluvias, se presenta una inundación en la avenida NQS con calle 80, que afecta la operación del transporte público en plena hora pico en tres troncales, ya que los buses deben hacer un giro a la izquierda en la calle 80 con carrera 20B, para tomar la autopista Norte y retornar en la estación Héroes hacia la Caracas al sur.

"Los servicios en la avenida NQS, calle 80 y avenida Caracas tienen retrasos en ambos sentidos", aseguró TransMilenio. Por otro lado, la empresa añadió que, por un siniestro vial en la calle 10 con calle 6, la flota en esa zona no tiene paso en sentido sur - norte y realiza contraflujo. La emergencia causó que la estación Bicentenario dejara de operar temporalmente. "Los servicios en la carrera 10 y calle 6 tienen retrasos", añadió.

Noticia en desarrollo...

