Registran dos graves accidentes en Bogotá en la mañana de este miércoles: motociclistas murieron

La Secretaría de Movilidad de Bogotá registró dos fuertes accidentes de tránsito en Bogotá en los cuales fallecieron dos motociclistas, tras chocar con un vehículo de carga pesada. Las autoridades ya hacen presencia en ambos puntos y acordonaron las zonas de los siniestros mientras unidades de Criminalística realizan el levantamiento de los cuerpos.

El primero de los accidentes fue informado a las 10:40 de la mañana de este miércoles, y ocurrió en la avenida Boyacá (calle 56 sur) con Carerra 24, sentido sur-norte, en la localidad de Tunjuelito. Las autoridades informaron que el motociclista chocó con una tractomula, y recomendaron a los conductores tomar la Avenida Villavicencio mientras se atiende la contingencia.

El segundo siniestro fue registrado tan solo 10 minutos después, en la NQS con calle 52, sentido sur-norte, localidad de Teusaquillo. Un motociclista murió tras un choque con un camión. Como vías alternas Bogotá Tránsito recomienda la Calle 45- Cra. 7 y/o Calle 26- Cra. 50.



[10:47 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial con fatalidad entre camión y motociclista en la NQS con calle 52, sentido sur-norte, localidad de Teusaquillo.

Unidad de @TransitoBta y criminalística en desplazamiento.



⭕️Vías alternas: Calle 45- Cra. 7 y/o Calle 26- Cra. 50. pic.twitter.com/IUc5xh3noa — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 28, 2026

Noticia en desarrollo...