Persona quedó atrapada debajo de un vagón del Tren de la Sabana este miércoles en Usaquén

En la tarde de este miércoles 11 de noviembre una emergencia se presentó en Bogotá, en la localidad de Usaquén, luego de que una persona quedara atrapada debajo de un vagón del Tren de la Sabana que realizaba su recorrido. Varias personas y unidades de atención se hicieron presentes en el lugar para tratar de sacar a la persona que quedó bajo el vagón y entender cómo ocurrió este suceso que pudo terminar en tragedia.



¿Qué ocurrió con el Tren de la Sabana?

La emergencia fue informada a través de redes sociales, donde se conocieron videos del momento en el que personas se reunieron alrededor de un vagón del Tren de la Sabana detenido en un punto de Bogotá y revisan en la parte de abajo para tratar de ayudar a una persona que quedó atrapada debajo del mismo. Los hechos ocurrieron específicamente en la carrera 9 con calle 185 y, según información preliminar, al parecer un hombre se encontraba durmiendo en los rieles del tren cuando este pasó por ahí.

Cuando el tren pasó por el lugar, la persona quedó atrapada entre la vía y el vagón, por lo que el vehículo se detuvo y muchas personas se acercaron al punto para tratar de ayudar al involucrado. Luego de algunos minutos llegaron al sitio organismos de emergencia que lograron sacar al sujeto del lugar y este fue trasladado a un centro médico para recibir la respectiva atención a sus lesiones. Por el momento, no se ha conocido un reporte oficial sobre su estado de salud.

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La situación no solo generó angustia entre quienes fueron testigos de lo ocurrido y se acercaron al punto para intentar ayudar al ciudadano, también causó afectaciones a la movilidad para quienes se movilizaban a esa hora por la carrera 9 mientras las autoridades competentes llevaban a cabo todas las acciones para atender la emergencia.



#BOGOTÁ. Unidades de emergencia atienden a esta hora un accidente que involucra al Tren de la Sabana y deja un lesionado en la carrera 9 con calle 185, en la localidad de Usaquén, mientras las autoridades evalúan la situación y regulan el tráfico en la zona. pic.twitter.com/zdmApqMxA3 — SrBacca 🐮 (@SrBacca) November 11, 2026

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¿Cómo reportar una emergencia o un accidente de tránsito en Bogotá?

Si presencia o se ve involucrado en un siniestro vial, una urgencia médica o cualquier situación que ponga en riesgo la vida y la seguridad en la capital, tenga a la mano los siguientes canales oficiales de atención (disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana):

Línea Única de Emergencias 123: Es el canal principal y gratuito para reportar accidentes de tránsito (con o sin heridos), solicitar ambulancias, bomberos o presencia de la Policía Metropolitana. Permite activar videollamada y geolocalización automática sin descargar aplicaciones.

Es el canal principal y gratuito para reportar accidentes de tránsito (con o sin heridos), solicitar ambulancias, bomberos o presencia de la Policía Metropolitana. Permite activar videollamada y geolocalización automática sin descargar aplicaciones. Línea 195 (Atención al Ciudadano del Distrito): Úsela únicamente para solicitar información general, trámites de movilidad o reportar novedades administrativas que no representen una urgencia vital.

Úsela únicamente para solicitar información general, trámites de movilidad o reportar novedades administrativas que representen una urgencia vital. Numeral #767 (Policía de Carreteras / INVIAS): Canal habilitado para reportar novedades, cierres o emergencias viales en los corredores de salida y entrada de la ciudad.

Recomendaciones clave al llamar:

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Entregue la ubicación exacta: Indique la dirección precisa (calle, carrera y número) o puntos de referencia claros para agilizar el despacho de las unidades. Detalle la gravedad: Especifique si hay personas lesionadas, vehículos atrapados o derrame de combustible. No altere la escena: En caso de accidente con heridos, evite mover los vehículos involucrados hasta que lleguen las autoridades de tránsito, salvo que representen un peligro inminente.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co