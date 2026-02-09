Recibo del agua llegará más barato en estas tres localidades de Bogotá: Acueducto explicó por qué

Durante febrero de 2026, parte de los hogares ubicados en Chapinero, Suba y Usaquén recibirán el recibo del agua con un valor menor al que suele llegar cada dos meses. La situación no tiene relación con cambios en el consumo ni con decisiones sobre tarifas. La razón está en un ajuste interno que adelanta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, en la forma en que organiza los ciclos de lectura y facturación en algunos sectores de la ciudad.

Este ajuste hace que el cobro refleje un periodo de consumo más corto, lo que se traduce en una factura con un monto más bajo en febrero. La empresa informó que el proceso no implica errores, cobros extra ni modificaciones en el precio del metro cúbico de agua. El valor que no se cobre en este recibo se sumará al siguiente, bajo las mismas reglas que rigen el servicio en Bogotá.

El servicio de acueducto en Bogotá se cobra de forma bimestral. Esto significa que el recibo agrupa el consumo de cerca de 60 días. Para hacerlo posible, la ciudad se divide en ciclos que agrupan barrios y zonas donde se toman las lecturas de los medidores. Con el paso del tiempo, la EAAB identificó que algunos de estos ciclos crecieron en extensión y ya no coincidían con la forma en que se distribuye el agua desde los sistemas que la transportan.



Esa diferencia complicó la lectura de los medidores y el manejo de solicitudes de los usuarios. Por esa razón, la empresa decidió reorganizar ciertos ciclos, lo que obliga a cortar uno de ellos antes de completar los dos meses habituales. Al hacerlo, el recibo muestra menos días de consumo y por eso el valor final es menor. Este cambio solo ocurre una vez y luego los predios vuelven a su ritmo normal de facturación.



“Este proceso tiene como propósito fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía. La armonización de los ciclos de facturación permitirá realizar lecturas de medidores con mayor oportunidad, agilizar la atención de solicitudes y consolidar la confianza de los usuarios. Se trata de un ajuste técnico que se traduce en un servicio más eficiente y oportuno para la ciudad”, dijo la directora de apoyo comercial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Yahaira Diaz Quesada.



¿Todos los hagos de Chapinero, Suba y Usaquén tendrán este ajuste?

En Chapinero, Suba y Usaquén no todos los hogares están incluidos en este ajuste. La medida se aplica solo a los predios que hacen parte de los ciclos que serán reorganizados. La EAAB explicó que cada usuario afectado recibe un aviso previo donde se informa que el recibo de febrero cubrirá menos días. En ese mismo aviso se aclara que el consumo que no aparezca en esta factura se cobrará en la siguiente. De esta forma, el total de agua usada se paga completo, sin cambios en el precio ni recargos. La empresa insiste en que no se trata de un descuento ni de un alivio en la tarifa, sino de una consecuencia directa del cambio en el calendario de lectura de los medidores.

El ajuste también busca que las lecturas de los medidores se hagan en fechas más cercanas entre sí dentro de cada zona. Antes de este proceso, algunas áreas quedaban con lapsos amplios entre una visita y otra, lo que generaba confusión cuando los usuarios revisaban su consumo o presentaban reclamos.

Con ciclos más alineados, la empresa espera que las visitas de lectura se programen de manera más clara y que las respuestas a las solicitudes lleguen en menos tiempo. Desde la EAAB se indicó que este cambio no altera la forma en que se calculan los cobros, ya que las tarifas siguen siendo las definidas por la regulación nacional y por los acuerdos vigentes en Bogotá.

