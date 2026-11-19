La cifra de víctimas de falsos positivos aumenta conforme avanzan las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre casos ocurridos de 2016 para atrás en el marco del conflicto armado. La Jurisdicción sumó 124 víctimas al registro investigativo. La cifra pasó de 7.837 a 7.961 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que ha documentado el Grupo de Análisis de la Información. Cada una de estas casi 8.000 personas asesinadas entre 1990 y 2016 tiene un nombre propio y ha estado en bases de datos oficiales y no gubernamentales.



El cambio en los números se conoció después de que la JEP vinculara a 10 generales retirados del Ejército Nacional como máximos responsables por su contribución, desde los más altos niveles de mando militar, a la expansión nacional de los ‘falsos positivos’ entre 2005 y 2008. Entre ellos figuran los nombres de Mario Montoya Uribe y Luis Roberto Pico, quienes no aceptaron los cargos imputados por el sistema de justicia transicional.

La investigación a cargo de la Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de diversas unidades militares ocurrieron a lo largo de todo el país como parte de un patrón de conducta sistemático y generalizado que causó miles de víctimas. Solo entre enero de 2002 y diciembre de 2008, seis años, 2.702 civiles fueron asesinados para ser presentados como supuestas bajas en combate. Solo 44 personas sobrevivieron.

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Los expedientes contra otros tres oficiales retirados —dos generales y un mayor general— fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) después de que los comparecientes manifestaran que no reconocían responsabilidad en los hechos de los que se les señala.



¿Qué significa este avance para la JEP?

Con esto, la Sala encargada cierra la etapa de investigación en el esclarecimiento de responsabilidades del Caso 03 a nivel nacional, que justamente investiga los asesinatos y desapariciones forzadas. El 76 % de los casos de falsos positivos ocurrieron entre 2005 y 2008, según recogen los datos oficiales de la Jurisdicción, que documentó 2.077 ejecuciones extrajudiciales en este periodo.



“La investigación del Caso 03 permitió establecer que estas prácticas, inicialmente asociadas a factores como la estigmatización contrainsurgente, las relaciones de connivencia con estructuras paramilitares y las presiones por obtener resultados operacionales, experimentaron una transformación progresiva. Entre 2005 y 2008, esta evolución estuvo marcada por la consolidación de una política de facto que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional. Así, las prácticas criminales se expandieron y reprodujeron a escala nacional, articuladas en torno a una finalidad común: asesinar a personas protegidas y presentarlas ilegítimamente como bajas en combate para aparentar resultados militares exitosos”, explicó la JEP en un comunicado.

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El cierre del caso coincide con el hundimiento del proyecto de acto legislativo que buscaba terminar con las actividades de la JEP antes de tiempo, ya que la propuesta planteaba que la Jurisdicción finalizara en marzo de 2028, quitándole los cinco años adicionales que le concedía el Acto Legislativo 01 de 2017, una vez pasaran 10 años de la creación de la justicia transicional, para que iniciaran los juicios.

María Paula Rodríguez Rozo

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