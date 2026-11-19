Marchas, manifestaciones y plantones están previstos para este jueves 19 de noviembre de 2026. La ciudad de Bogotá será la protagonista de estas manifestaciones, por lo que se espera que la movilidad tengan afectaciones a lo largo del día. Conozca las actualizaciones claves en el tránsito de la capital colombiana.



Para garantizar el derecho a la protesta pacífica, el diálogo ciudadano y la convivencia en el espacio público, la Secretaría Distrital de Bogotá dispuso el acompañamiento de equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos en los distintos puntos de concentración anunciados, aunque se espera que puedan haber otras movilizaciones no programadas.



Movilidad EN VIVO 19 de noviembre

6:07 a. m.

Tráfico detenido en la Av. Primero de Mayo con carrera Décima, por manifestación. Se recomienda tomar como vía alterna la avenida Caracas.



Fechas, horarios y días clave

La jornada de marchas y movilizaciones se concentra hoy jueves 19 de noviembre de 2026, con horarios escalonados reportados por la Secretaría Distrital de Gobierno:



9:00 a. m. — Marcha 'Paro Nacional' : convocatoria programada a las 9:00 a. m. con punto de encuentro en el Parque Nacional y posible movilización hacia la Plaza de Bolívar .

: convocatoria programada a las con punto de encuentro en el y posible movilización hacia la . 10:00 a. m. — Marcha 'La Peda se Moviliza' : movilización programada a las 10:00 a. m. con punto de encuentro en la Universidad Pedagógica Nacional .

: movilización programada a las con punto de encuentro en la . 11:00 a. m. — Marcha 'El Paro al Barrio' : jornada prevista a las 11:00 a. m. desde el Monumento Almirante Padilla en el Park Way .

: jornada prevista a las desde el en el . 11:30 a. m. — Plantón 'Vigilia silenciosa por Palestina': concentración anunciada a las 11:30 a. m. en las inmediaciones de la Embajada de Israel.

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