Ojo que así están estafando con el pico y placa solidario en Bogotá: le explicamos cómo comprarlo

Un ciudadano denunció que fue estafado al intentar pagar el pico y placa solidario para poder utilizar su carro todos los días en Bogotá. La víctima aseguró que lo robaron por medio de una página de la Secretaría Movilidad falsa.

En medio del afán por pagar el pico y placa solidario, este ciudadano encontró una página en donde hizo el trámite, pero, posteriormente, se dio cuenta de que le habrían robado su dinero.

Noticias Caracol habló con Wilson Baquero, ciudadano estafado, quien narró que, “hace pocos días, por motivos de trabajo, me vi en la necesidad de pagar el pico y plaza solidario. Estaba en el aeropuerto el Dorado, ese día la plataforma oficial del Distrito no funcionaba y así me lo confirmó una operadora en la línea gratuita que tiene esa entidad”.

La víctima agregó que, “cuando ingresé, tratando de encontrar una opción de pago por PSE para el pico y placa solidario, me encontré un sitio que, a través de WhatsApp, utilizando la misma simbología, logos e identidad del Distrito, pagué el pico y placa y después me di cuenta de que era una estafa, de que era un sitio que suplantaba a la Secretaría de Movilidad”.

¿Cómo comprar pico y placa solidario?

Valentina Acuña, secretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad, dijo en Noticias Caracol que la única forma de pagar el pico y placa solidario “es a través de la página de movilidadbogota.gov.co . Es importante que sepan que las páginas del Distrito tienen el .gov.co. Esa es la primer señal para que sepan que están ingresando a la página oficial”.

La funcionaria explicó que en la página oficial de Movilidad los ciudadanos podrán encontrar el pago del pico y placa solidario. En esta sección, las personas deberán iniciar una solicitud con su cédula de ciudadanía.

¿La Secretaría de Movilidad se comunica por WhatsApp?

Es importante entender que la Secretaría de Movilidad de Bogotá no se comunica con los ciudadanos vía WhatsApp para hacer el trámite del pico y placa solidario. “Al ser la única página oficial, solamente se hace el trámite por la página web, a través de pagos por PSE. Nosotros no pedimos pagos por transferencias ni los enlazamos a WhatsApp”, manifestó la secretaria.

La Secretaría de Movilidad tampoco se comunica con los usuarios por ninguna red social para hacer el trámite de pico y placa solidario, pues todo el proceso está anclado en la página oficial de la entidad.

La secretaria informó que, durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, “hemos descubierto diez páginas fraudulentas. Nosotros, desde nuestra dirección de representación judicial, generamos la alerta de esta denuncia, pero es importante que el ciudadano también realice la denuncia y que nos esté contando qué está pasando para nosotros también poder denunciar”.

¿Qué hacer si página de Movilidad no funciona para pico y placa solidario?

Finalmente, si los ciudadanos notan que la página oficial de la Secretaría de Movilidad no está funcionando, lo cual se debe a temas de mantenimiento, “lo que nosotros pedimos es tener un poco de paciencia mientras se rehabilita la plataforma, siempre comunicarse con la secretaría, nosotros tenemos línea directa. Lo primordial es que se comuniquen con la Secretaría de Movilidad para nosotros darles solución”.

