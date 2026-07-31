Festival de Verano y Bogotá Gospel 2026: conozca los cierres y desvíos para este fin de semana

Bogotá tendrá cambios en la movilidad durante el primer fin de semana de agosto debido a la realización del ‘Conciertazo de Verano’, evento que abre la programación del Festival de Verano 2026, y de Góspel al Parque, programado para el domingo 2 de agosto en el parque Metropolitano Simón Bolívar. Para el desarrollo de ambas jornadas, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó varios cierres viales y desvíos en el sector. Las medidas buscan facilitar el ingreso y salida de los asistentes, así como reducir riesgos en las zonas cercanas al parque. Por esta razón, las autoridades recomendaron planear los desplazamientos con anticipación y priorizar el uso del transporte público.



¿Qué vías estarán cerradas por el Conciertazo de Verano y Góspel al Parque?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, habrá cierre total de la calzada sur de la avenida calle 63 entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60. La medida también incluye la ciclorruta ubicada en ese mismo costado de la vía. Los cierres aplicarán en los siguientes horarios:



Sábado 1 de agosto: de 8:00 a. m. a 11:59 p. m.

Domingo 2 de agosto: de 8:00 a. m. a 11:59 p. m.

Estas restricciones fueron definidas debido a la realización de los eventos masivos en el parque Simón Bolívar, uno de los escenarios principales del Festival de Verano 2026.



Desvíos para conductores que circulan por la calle 63

Las autoridades establecieron rutas alternas para quienes se movilicen por la zona occidental de la ciudad durante ambos días del evento. Las personas que transiten en sentido occidente-oriente por la avenida calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 hacia el sur y continuar por la avenida calle 26 en dirección al oriente. Otra alternativa consiste en tomar la avenida carrera 68 hacia el norte y posteriormente conectarse con la avenida calle 68 para continuar el recorrido hacia el oriente. Por su parte, quienes circulen de norte a sur por la avenida carrera 68 y tengan como destino la calle 63 hacia el oriente deberán seguir por la carrera 68 al sur y luego utilizar la avenida calle 26.

🚗🚲 ¡Prográmate! Este sábado 1 de agosto habrá cierres y desvíos en el sector de la calle 63 por la inauguración del Festival de Verano. Revisa los detalles aquí. 👇 pic.twitter.com/BPdNzYDmUU — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) July 31, 2026

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Cambios para quienes se movilizan por la carrera 68

Los conductores que se desplacen de sur a norte por la avenida carrera 68 y busquen incorporarse a la calle 63 tendrán que usar otras rutas habilitadas por la Secretaría Distrital de Movilidad. En estos casos, la recomendación es tomar la avenida calle 26 o la avenida calle 53 para continuar hacia el oriente. Estas vías harán parte del esquema diseñado para distribuir el flujo vehicular durante el fin de semana.

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad recomendaron a los asistentes llegar preferiblemente en TransMilenio o en rutas del SITP, con el fin de disminuir la congestión que suele presentarse alrededor del parque durante eventos de alta asistencia. También se aconseja evitar el uso de vehículo particular, revisar previamente las condiciones de movilidad y atender las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal logístico dispuesto para ambos eventos. Para quienes se movilizan en bicicleta, las autoridades informaron que podrán utilizar la ciclorruta ubicada sobre el costado norte de la calle 63 mientras permanezca cerrado el tramo intervenido por la organización.



El ‘Conciertazo de Verano’ hará parte de la apertura oficial del Festival de Verano 2026, mientras que Góspel al Parque se llevará a cabo el domingo 2 de agosto en el mismo escenario. Ambos eventos están incluidos en la programación prevista para la celebración de los 488 años de Bogotá y reunirán a miles de asistentes en el parque Simón Bolívar.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL