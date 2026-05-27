Caso profesor Kevin Santiago Ángel y la ruta del taxi donde se llevaron el cuerpo sin vida

A cinco hombres, señalados de asesinar al profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá, el CTI de la Fiscalía le está siguiendo el rastro. El hombre había desaparecido el pasado 20 de mayo y fue encontrado sin vida dentro de una maleta que fue trasladada al interior de un taxi. Además, una vivienda ubicada en el barrio La Ribera, en la localidad Kennedy habría sido el escenario de una noche de horror.



Video clave muestra a hombres sacando cuerpo de Kevin Santiago en una maleta

Un video de cámaras de seguridad muestra cómo siendo casi la 1 de la mañana del jueves 21 de mayo, tres hombres cargan con dificultad una maleta. Para los investigadores, se trata de la misma en la cual encontraron el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel dos días después de su desaparición el 20 de mayo.

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Según fuentes de la investigación, el docente entró al lugar acompañado de una mujer que, al parecer, conocía previamente.

En imágenes en poder de la Fiscalía también quedó en evidencia que el jueves 21 de mayo, frente a la casa de donde los hombres sacaron la maleta, en el barrio La Rivera, se parqueó un taxi en el que subieron la maleta con el cuerpo y según los seguimientos lo llevaron hasta un potrero, ubicado en el barrio Tintal, a 10 minutos en carro de la casa donde el profesor habría sido asesinado y descuartizado.



En el potrero, los presuntos asesinos le prendieron fuego a la maleta con el cuerpo que fue hallado por las autoridades ese mismo día en horas de la tarde. El profesor Kevin Santiago desapareció luego de salir de un gimnasio en horas de la noche del pasado miércoles. Desde entonces, su familia y la Alcaldía de Bogotá pidieron celeridad en la investigación.



La primera hipótesis del crimen del profesor Kevin Santiago Ángel

Hasta el momento, los investigadores descartan que se trate de un hurto o un ajuste de cuentas. La primera hipótesis apunta a que este caso se trató de un homicidio relacionado con motivos personales. En medio de las pesquisas, el CTI ha realizado varias entrevistas, entre ellas la de un supuesto testigo.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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