En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
KEVIN SANTIAGO ÁNGEL
JOHN FRAN PINCHAO
GUERRA EE. UU.-IRÁN
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Caso profesor Kevin Santiago Ángel y la ruta del taxi donde se llevaron el cuerpo sin vida

Caso profesor Kevin Santiago Ángel y la ruta del taxi donde se llevaron el cuerpo sin vida

Unas imágenes de cámaras de seguridad son claves para resolver este crimen y dar con lo señalados responsables. Además, una relación sentimental sería uno de los móviles de los hechos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de may, 2026
Comparta en:
Thumbnail

A cinco hombres, señalados de asesinar al profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá, el CTI de la Fiscalía le está siguiendo el rastro. El hombre había desaparecido el pasado 20 de mayo y fue encontrado sin vida dentro de una maleta que fue trasladada al interior de un taxi. Además, una vivienda ubicada en el barrio La Ribera, en la localidad Kennedy habría sido el escenario de una noche de horror.

Video clave muestra a hombres sacando cuerpo de Kevin Santiago en una maleta

Un video de cámaras de seguridad muestra cómo siendo casi la 1 de la mañana del jueves 21 de mayo, tres hombres cargan con dificultad una maleta. Para los investigadores, se trata de la misma en la cual encontraron el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel dos días después de su desaparición el 20 de mayo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según fuentes de la investigación, el docente entró al lugar acompañado de una mujer que, al parecer, conocía previamente.

Últimas Noticias

Ataques sicariales en contra de familia de carniceros sería por extorsiones: tres hermanos muertos
BOGOTÁ

Ataques sicariales contra carniceros serían por disputa familiar: tres hermanos muertos

Video clave del caso del profesor Kevin Santiago: esta es la hipótesis preliminar
BOGOTÁ

Video clave del caso del profesor Kevin Santiago: esta es la hipótesis preliminar

En imágenes en poder de la Fiscalía también quedó en evidencia que el jueves 21 de mayo, frente a la casa de donde los hombres sacaron la maleta, en el barrio La Rivera, se parqueó un taxi en el que subieron la maleta con el cuerpo y según los seguimientos lo llevaron hasta un potrero, ubicado en el barrio Tintal, a 10 minutos en carro de la casa donde el profesor habría sido asesinado y descuartizado.

En el potrero, los presuntos asesinos le prendieron fuego a la maleta con el cuerpo que fue hallado por las autoridades ese mismo día en horas de la tarde. El profesor Kevin Santiago desapareció luego de salir de un gimnasio en horas de la noche del pasado miércoles. Desde entonces, su familia y la Alcaldía de Bogotá pidieron celeridad en la investigación.

La primera hipótesis del crimen del profesor Kevin Santiago Ángel

Hasta el momento, los investigadores descartan que se trate de un hurto o un ajuste de cuentas. La primera hipótesis apunta a que este caso se trató de un homicidio relacionado con motivos personales. En medio de las pesquisas, el CTI ha realizado varias entrevistas, entre ellas la de un supuesto testigo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Homicidios en Bogotá

Localidad Kennedy

Personas desaparecidas

Publicidad

Publicidad

Publicidad