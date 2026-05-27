Ataques sicariales contra carniceros serían por disputa familiar: tres hermanos muertos

Tres hermanos carniceros han sido asesinados, al parecer, por una disputa familiar. Dice la familia que son tres hermanos los que han sido asesinados en diferentes hechos sicariales que han quedado grabados en cámaras de videos. El crimen más reciente se presentó este martes 26 de mayo, en el barrio Ciudad Jardín del Norte.



La familia ha solicitado explicaciones a las autoridades, al señalar que se trataría de hechos de extorsión. Sin embargo, la Policía indicó que los casos estarían relacionados con presuntas disputas familiares. Los hechos han afectado a hermanos comerciantes de carne, propietarios de varias carnicerías en Bogotá, quienes en los últimos meses han sido víctimas de ataques sicariales.

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Un video de una cámara de seguridad registra el más reciente atentado contra uno de los propietarios del negocio.



El sicario viste de blanco y primero pasa frente a su víctima que dialoga con el conductor de un pequeño camión. Unos segundos después el mismo hombre de chaqueta y pantalón blanco regresa y le dispara en la cabeza al propietario de la carnicería. "La Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de las capacidades a través de la Seccional Investigación Criminal para dar con la identificación de los de los responsables y su captura", dijo en unas declaraciones el coronel Julio Botero, comandante de la Policía de la localidad de Suba.



Tres hermanos han muerto en ataques sicariales

La víctima respondía al nombre de Joselito Rojas González. Con él ya son tres los hermanos Rojas González que han muerto a manos de sicarios en ataques que, de acuerdo con las autoridades, serían por disputas familiares. Un primer atentado fue contra Mauricio Rojas en el año 2023 en el interior de su carnicería en la localidad de Fontibón. Ochos meses después de que se recuperó de las heridas de bala, el 26 de septiembre 26 de 2024, fue víctima de los sicarios que esta vez lograron acabar con su vida.

Las investigaciones sobre estos casos empezaron con una hipótesis fuerte de que se trataba de la exigencia de dinero del Tren de Aragua a la familia Rojas González. Sin embargo, los casos aún no han sido esclarecidos y según la familia de las víctimas no hay capturados. Otro de los hermanos, Carlos González, fue asesinado dentro de su carnicería ubicada frente a la estación Alcalá de Transmilenio en el norte de Bogotá. El hecho de sicariato ocurrió en septiembre del 2023.



Otro hecho que involucra a la familia fue el atentado hace un par de meses en el barrio Barrancas contra uno de sus primos, quien también pertenece al gremio de carniceros. En un video se ve cómo se acerca un sicario, pero la víctima reacciona rápidamente e intercambian disparos. En esos hechos resultaron heridas seis personas entre ellas un menor de edad.

