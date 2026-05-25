Hallan sin vida a Kevin Santiago Ángel, profesor desaparecido en Bogotá

En la tarde de este lunes, 25 de mayo de 2026, las autoridades en Bogotá confirmaron el hallazgo sin vida de Kevin Santiago Ángel, el profesor de 31 años que fue reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo.



¿En dónde fue encontrado el profesor Kevin Santiago Ángel?

Noticias Caracol conoció que el hallazgo del cadáver del docente fue en el barrio Tintal, en la localidad de Kennedy, occidente de Bogotá. El cuerpo fue encontrado el día viernes 22 de mayo, pero hasta este lunes 25 se confirmó su identidad.

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Además, se conoció que el cuerpo sin vida del profesor se encuentra incinerado, por lo que las autoridades investigan los hechos como un posible homicidio.

La Fiscalía, por su parte, informó que en los próximos días publicará una investigación que rodea este extraño caso.



El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció frente al fallecimiento del profesor Kevin Santiago Ángel y dijo: "Rechazo la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel y quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Desde el 20 mayo, cuando fue reportado como desaparecido, hasta hoy, que fue identificado por medicina legal, las autoridades buscaron al profesor sin descanso. Las circunstancias exactas de su muerte están bajo investigación, la Fiscalía ya tiene avances determinantes que permitirán dar con los responsables".



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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