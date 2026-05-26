Video clave del caso del profesor Kevin Santiago: esta es la hipótesis preliminar

Las autoridades avanzan en la investigación por la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, cuyo cuerpo fue hallado con evidentes signos de violencia en el suroccidente de Bogotá. En medio de las pesquisas, salió a la luz un video que sería clave para esclarecer lo ocurrido y que muestra el momento en el que el cadáver del docente habría sido retirado de una vivienda en la localidad de Kennedy.



De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el CTI de la Fiscalía sigue la pista de un taxi en el que presuntamente fue transportado el cuerpo del profesor de 31 años. Las imágenes de cámaras de seguridad se han convertido en una de las principales piezas de la investigación.



¿Qué se ve en los videos?

Según el reporte revelado, a la 1:45 de la madrugada del jueves 21 de mayo el cuerpo de Kevin Santiago habría sido sacado de una vivienda ubicada en el barrio La Rivera, en Kennedy. La información en poder de los investigadores señala que el docente ingresó horas antes al inmueble en compañía de una mujer.

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Sin embargo, las cámaras de seguridad únicamente registraron posteriormente la salida de dos hombres cargando una maleta en la que, presuntamente, estaría el cadáver del maestro. Ese material audiovisual ahora es analizado por las autoridades judiciales para establecer la ruta que siguieron los implicados y determinar plenamente sus identidades.

Las indagaciones apuntan a que, apenas diez minutos después de haber salido de la vivienda, el cuerpo fue abandonado en un potrero ubicado a un costado de una ciclorruta en el suroccidente de la capital.



Información de Medicina Legal indica que el cuerpo del profesor fue hallado con signos de tortura, un hecho que ha generado consternación entre familiares, allegados y miembros de la comunidad educativa.



Kevin Santiago Ángel Garzón había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo. Según se conoció, el profesor salió de un gimnasio en horas de la noche y desde ese momento se perdió su rastro.

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Ante la desaparición, sus familiares iniciaron una intensa búsqueda y solicitaron apoyo de las autoridades para acelerar las labores de localización. Incluso, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió celeridad en el proceso investigativo para esclarecer lo sucedido.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, el CTI ha realizado varias entrevistas, entre ellas la de un supuesto testigo que podría aportar información relevante sobre los hechos ocurridos antes de la muerte del docente.

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¿Cuál es la principal hipótesis del caso?

Hasta el momento, los investigadores han descartado que el caso esté relacionado con un hurto o con un ajuste de cuentas. Las principales hipótesis manejadas por las autoridades apuntan a un posible crimen de odio pasional, aunque la Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer con exactitud las circunstancias del homicidio.

El video del momento en el que la maleta es retirada del inmueble se ha convertido en una de las evidencias más importantes dentro del expediente. Los investigadores buscan determinar quiénes participaron en el traslado del cuerpo y cuál fue el recorrido exacto que hizo el taxi mencionado en las pesquisas.

Mientras continúan las labores investigativas, la familia del docente permanece a la espera de respuestas y de avances concretos que permitan identificar y judicializar a los responsables.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co