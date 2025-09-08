Publicidad

Mintrabajo se pronunció sobre nuevo accidente en Andrés DC y anunció investigación: "Es inadmisible"

Mintrabajo se pronunció sobre nuevo accidente en Andrés DC y anunció investigación: "Es inadmisible"

El pasado viernes 5 de septiembre un nuevo accidente se reportó en Andrés DC. El hecho fue denunciado por las personas afectadas, que aseguraron que sufrieron quemaduras e incluso pérdida de cabello.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:17 a. m.
Mintrabajo se pronunció sobre nuevo accidente en Andrés DC y anunció investigación: "Es inadmisible"
El reciente accidente afectó a varios clientes que se encontraban en el lugar.
Colprensa/El Tiempo