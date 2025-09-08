Mintrabajo se pronunció sobre nuevo accidente en Andrés DC y anunció investigación: "Es inadmisible"

Un nuevo accidente ocurrió en un restaurante de Andrés Carne de Res en Bogotá (Andrés DC). El hecho se suma al que pasó en agosto de 2024, cuando la bailarina Laura Villamil sufrió heridas de gravedad durante un show en una sede de Chía. En esta ocasión, el accidente se dio en la sede del establecimiento ubicada en la calle 82 de la capital colombiana.

Un grupo de clientes que se encontraba en el quinto piso del restaurante Andrés DC en la noche del pasado viernes 5 de septiembre. Sobre las 10:00 p. m. se dio un inesperado accidente con uno de los equipos instalados en el lugar para la ambientación del espacio. Según las denuncias, una máquina de humo habría comenzado a emitir chispas y fragmentos incandescentes que alcanzaron a varias personas.

¿Qué ocurrió en Andrés DC?

El accidente dejó un saldo de al menos nueve personas con lesiones leves en la piel, daños materiales en prendas de vestir y denuncias de caída de cabello por exposición directa al material expulsado. Uno de los asistentes durante el evento de ese día narró que al momento de activarse el aparato las partículas expulsadas se adhirieron a la ropa y la quemaron en cuestión de segundos.



"La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de Res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España). Una de las máquinas de humo empezó a expulsar partículas incandescentes, que nos generó quemaduras en rostro, manos, pecho, espalda, caída importante de cabello y prendas de vestir", denunció en redes sociales un médico que resultó afectado.



¿Qué dijo Mintrabajo sobre el accidente en Andrés DC?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a la reciente situación ocurrida en el restaurante Andrés DC. "Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes", escribió el funcionario en su cuenta de X.

"He dado instrucciones para que el Ministerio del Trabajo adelante las acciones de inspección, vigilancia y control de manera inmediata. La vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego", agregó el jefe de la cartera. El restaurante ya se encontraba bajo investigación por el accidente la bailarina Laura Villamil, quien sufrió quemaduras en aproximadamente el 90% de su cuerpo.

La joven fue trasladada de emergencia al Hospital de Chía y luego al Hospital Simón Bolívar, en Bogotá, donde se le diagnosticó una condición crítica. Después, Laura fue trasladada a la Fundación Santa Fe, donde recibió atención médica intensiva y fue el lugar donde permaneció hasta que fue dada de alta el 3 de febrero de 2025. "Era muy poco lo que daban por mí, pero, a medida que pasaba el tiempo, me iba llenando de fuerzas así estuviera inconsciente. Creo que yo me llenaba de fuerzas por las oraciones de mi familia y de la gente", narró la joven en una entrevista para el programa Todas, Todos y Todes de Noticias Caracol En Vivo.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL