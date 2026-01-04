En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Anuncian 150 vacantes de empleo en Bogotá para comenzar el año 2026 trabajando: cómo aplicar

Anuncian 150 vacantes de empleo en Bogotá para comenzar el año 2026 trabajando: cómo aplicar

Las convocatorias en Bogotá estarán abiertas hasta el 20 de enero de 2026 e incluyen opciones presenciales y virtuales para personas con distintos niveles de formación.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Anuncian megaferia de empleo en Bogotá con más de 15.000 vacantes disponibles
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) anunció la apertura de 150 vacantes laborales en Bogotá. -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad