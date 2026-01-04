Anuncian 150 vacantes de empleo en Bogotá para comenzar el año 2026 trabajando: cómo aplicar

Durante la primera semana de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) anunció la apertura de 150 vacantes laborales en Bogotá como parte de la estrategia distrital 'Talento Capital', una iniciativa que busca facilitar el acceso a empleo formal a personas que se encuentran en búsqueda activa de trabajo. Las oportunidades están dirigidas, principalmente, a conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), así como a operarios de producción, auxiliares logísticos y auxiliares de almacén en el sector industrial.

Según informó la SDDE, las vacantes se encuentran disponibles gracias al trabajo conjunto con la Agencia Distrital de Empleo, el operador de TransMilenio SUMA S.A.S. y la empresa Bioplast S.A.S., aliada en el proceso de selección para cargos industriales. La convocatoria contempla tanto ferias de empleo presenciales como procesos de postulación virtual, con el objetivo de facilitar la participación de los aspirantes.



Feria de empleo presencial será el próximo 7 de enero de 2026

Una de las actividades programadas es la feria de empleo presencial que se llevará a cabo en la Zona Industrial de Álamos, en la localidad de Engativá. En este espacio se ofrecerán 50 vacantes para operarios y operarias de producción, auxiliares logísticos y auxiliares de almacén. La jornada se realizará el miércoles 7 de enero de 2026, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, en la dirección carrera 90A número 64C-89.

Para el cargo de operario u operaria de producción, se solicita nivel educativo de bachillerato y una experiencia mínima de cuatro meses. Entre las funciones se encuentran actividades como:



El ensamble de piezas

Manejo de máquinas inyectoras, extrusoras, sopladoras y selladora

Labores de control de calidad de dispositivos médicos.

El trabajo incluye tareas como pesar, acondicionar materiales y realizar procesos de rebabado utilizando herramientas manuales. El salario ofrecido es de $1.423.500, con contrato a término fijo y turnos rotativos. De acuerdo con la información suministrada, después de seis meses existe la posibilidad de acceder a auxilio de alimentación y a compensaciones variables según los estándares de producción.



En el caso de los cargos de auxiliar logístico y auxiliar de almacén, se requiere ser bachiller y contar con al menos seis meses de experiencia laboral. Las funciones incluyen:



El cargue y descargue de mercancía

Manejo de inventarios

Alistamiento y embalaje de pedidos

Apoyo en rutas de distribución

Las condiciones salariales y contractuales son similares a las del cargo de operario de producción, con turnos rotativos y contrato a término fijo.



De manera paralela, la Agencia Distrital de Empleo abrió una convocatoria virtual para 100 vacantes de conductores y operadores de buses del SITP en Bogotá. Estas oportunidades están dirigidas a personas con licencia de conducción C2 o C3 vigente y una experiencia mínima de seis meses. Para este perfil, el nivel educativo requerido puede ser desde básica primaria, e incluso se contempla la postulación de personas sin educación formal.

El rango salarial para los conductores y operadores del SITP se encuentra entre $2.400.000 y $2.700.000, de acuerdo con la vacante y la experiencia del aspirante. Las personas interesadas podrán postularse de forma virtual hasta el 20 de enero de 2026, diligenciando el formulario dispuesto por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.



Los documentos que necesita para aplicar a ofertas de empleo en Bogotá

Las personas interesadas en asistir a la feria presencial deberán presentar su hoja de vida y una serie de documentos para el proceso de entrevista, entre ellos copia del documento de identidad ampliado al 150 %, copia del diploma o certificado de estudios, dos certificados laborales, dos certificados familiares y dos certificados personales, todos firmados e incluyendo dirección y número telefónico.

Desde la SDDE se reiteró que todos los procesos de postulación son gratuitos y no requieren intermediarios ni pagos de ningún tipo. La entidad recomendó a la ciudadanía verificar la información a través de los canales oficiales y evitar posibles estafas relacionadas con ofertas laborales falsas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co