En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Aparatoso accidente en el sur de Bogotá: carro particular quedó destruido tras choque con bus SITP

Aparatoso accidente en el sur de Bogotá: carro particular quedó destruido tras choque con bus SITP

El hecho sucedió en la localidad de Ciudad Bolívar e involucró a dos vehículos, entre estos, a un bus del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. TransMilenio se pronunció sobre el siniestro. Esto dijo.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Grave accidente de SITP
Grave accidente de SITP
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad