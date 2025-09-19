Aparatoso accidente en el sur de Bogotá: carro particular quedó destruido tras choque con bus SITP

En las últimas horas se reportó un grave accidente de tránsito en la capital que involucró a un bus del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP) y un vehículo particular. De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el sector de Sierra Morena, en el sur de la ciudad.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran que el automóvil, color rojo, quedó con múltiples daños a la carrocería de su costado izquierdo. Fotos y videos tomados en el punto por transeúntes y otros conductores enseñan que el golpe se concentró principalmente en la parte posterior, justo en el baúl del carro, el cual quedó completamente destruido al igual que el vidrio del parabrisas trasero.

En otros videos se logra visualizar que el bus, por su parte, tiene zonas de su parachoques con algunos daños y el vidrio frontal reventado. En una denuncia publicada por usuarios indicaban que el hecho habría ocurrido sobre las 4 de la mañana de este viernes 19 de septiembre. De acuerdo con este reporte preliminar, el "carro rojo estaba varado y, de un momento, el SITP por subir a toda lo chocó".



Así también lo indicaron en la emisora Olímpica Stereo, donde, según las primeras versiones conocidas, se indicaba que el conductor del vehículo particular estaba detenido sobre la vía, cerca a una curva, porque, al parecer, se había quedado varado y estaba adelantando arreglos mecánicos para restablecer su carro, cuando de repente el bus estrelló su carro por detrás.

Noticias Caracol consultó con la empresa TransMilenio, que se encarga de organizar las rutas urbanas del sistema de transporte de Bogotá y que incluye vehículos SITP y TransMiZonal, sobre el siniestro vial y se confirmó que el hecho efectivamente sucedió en una de las vías principales de acceso y salida del barrio Sierra Morena.

Sin embargo, al respecto detallaron que el hecho se ocasionó sobre las 12 a. m. de este viernes 19 de septiembre, cuando el bus zonal, propiedad del concesionario Consorcio ETIB, estaba finalizando turno de trabajo. En un comunicado, se aclaró que, por el momento, no se conocen las causas exactas del choque y aseguraron que "TRANSMILENIO S. A. colaborará con las actividades de las aseguradoras y el concesionario ETIB para establecer las causas del mismo".

De igual forma, la compañía indicó que tan pronto fue reportado el siniestro "se activaron los protocolos de atención". Se precisó que al sector se desplazaron ambulancias y servicio médico para determinar la salud de las personas involucradas. Por lo pronto, la empresa confirmó que no hubo heridos y que dentro del bus no habían pasajeros.

"TRANSMILENIO S.A. continuará reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad operacional del Sistema", reiteraron en el pronunciamiento compartido. El canal Citytv registró que, tras el impacto, la movilidad de la zona se afectó considerablemente y que, pese a la hora, se generó un gran embotellamiento. A la zona llegaron las autoridades pertinentes y personal de grúa para retirar ambos vehículos y evitar trancones o afectaciones.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.