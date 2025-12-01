Nuevos detalles de armas de capitán que asesinó a subteniente en Cantón Norte: abogado revela dato

El asesinato de la subteniente María Camila Mora y la posterior muerte del capitán Pablo Basbela dentro del Cantón Norte de Bogotá continúa bajo investigación por parte de las autoridades militares y judiciales. El caso ocurrió en la noche del pasado miércoles 26 de noviembre, al interior del parqueadero del Batallón Córdoba, donde, según información preliminar, ambos oficiales se encontraban dentro de un vehículo particular junto con una subteniente que presenció el momento en que el capitán accionó un arma de fuego. Noticias Caracol conoció que esa testigo se ubicaba en la parte trasera del carro cuando observó cómo el oficial “sacó un arma y le disparó en por lo menos cinco ocasiones y posteriormente se quitó la vida.

La situación se produjo hacia las 8:33 p. m., de acuerdo con el reporte inicial conocido por la Policía Metropolitana de Bogotá, en el que se indicó que un "suboficial de servicio recibe llamado de posible evento con heridos por arma de fuego”. Personal de emergencias llegó al punto minutos después. El documento señala que en el parquedadero se hallaron “dos cuerpos dentro de vehículo los cuales ya no presentaban signos vitales”. La alerta ingresó a través de la central de comunicaciones del cantón y motivó la llegada de una patrulla de vigilancia que confirmó lo ocurrido. El oficial de inspección de la Policía, Edward Vargas, afirmó en una primera declaración que “la patrulla de la jurisdicción llega al sitio y encuentra dos cuerpos al interior de un vehículo. En este momento, la sección de investigación criminal se encuentra adelantando todas las diligencias investigativas y las exploraciones de campo para esclarecer estos hechos”.



Las víctimas fueron identificadas como la subteniente Mora, perteneciente al comando de drones en la base militar de Tolemaida, que se desplazó a Bogotá para asistir a un concierto, y el capitán Basbela, quien había culminado un curso de comando un día antes, el cual le permitía avanzar hacia el grado de mayor en la Escuela de Infantería. Uniformados cercanos a la víctima aseguraron que ella había terminado la relación sentimental con el capitán y que, al encontrarse nuevamente en la guarnición, sucedieron los hechos investigados. Una fotografía, al parecer tomada horas antes a las afueras de una cafetería de las instalaciones militares, es la última imagen que se conoce de ambos. Versiones aseguran que se habían citado en este punto.



Abogado de la familia de la subteniente asesinada habló y reveló nuevos detalles

Tres días después del crimen, el abogado de la familia de la subteniente, Luis Eduardo Leyva, entregó nuevas declaraciones sobre el hallazgo de los cuerpos y sobre la información que ha recibido por parte de las autoridades militares. En entrevista con RTVC, el sábado 29 de noviembre —día de la velación de la oficial—, aseguró que su intervención ante los medios buscaba aclarar elementos todavía no definidos. “Lamentablemente en un día de luto para el estamento armado en Colombia y la familia Mora Maecha. La participación ante los medios de comunicación tiene por objetivo dilucidar y aclarar muchas inconsistencias, muchas incongruencias”.



De las últimas "inconsistencias", mencionó que entre las dudas se presentaba el hecho de la procedencia de las tres armas que estarían relacionadas con el crimen. Así lo había confirmado el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, que en entrevista con Noticias Caracol reveló que a partir del hallazgo inicial en el vehículo, las autoridades adelantaron inspecciones adicionales y revisaron la habitación asignada al capitán dentro de la escuela militar, allí, en actos urgentes con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, "se pudo hacer la verificación de efectivamente encontrar un arma y posteriormente en la habitación donde dormía el capitán se encontraron otras dos armas. Estamos en ese proceso de de hacer el rastreo y la verificación". El general Cardozo señaló, además, que el caso correspondía a “un evento desafortunado que se presentó aquí en las instalaciones de nuestra escuela de infantería. Son dos oficiales que aparentemente mantenían una relación sentimental”.

Al respecto, el letrado puntualizó que, con base en los reportes entregados a la familia, no hubo participación de armamento oficial en el crimen: “Está claro en primer lugar que no hay ningún arma, de las que haya participado en este hecho, que eran de dotación. Hay que clarificarlo ya, es oficial, no hay ningún arma de dotación”, esto incluyendo los elementos hallados tanto en el vehículo como en los allanamientos no pertenecían al Ejército.

“Las armas que se le encontraron en el lugar de los hechos y posteriormente en los allanamientos que se hicieron en el apartamento son armas que no correspondían al estamento armado en Colombia y tampoco tenían salvoconducto”, precisó Leyva al medio citado, donde además agradeció el acceso que ha tenido a información oficial: “La familia quiere exaltar la colaboración que ha recibido del Ejército Nacional, del estamento armado, de su comandante. Se han mantenido diálogos constantes”.



¿Qué dijo el Ejército Nacional de la muerte de los oficiales en el Cantón Norte?

Por su parte, el Ejército Nacional publicó dos comunicados mismo día del caso, en donde entregó sus únicos pronunciamientos oficiales del hecho. En el primero, el Centro de Educación Militar, unidad orgánica del Comando de Educación y Doctrina de la institución, explicó cómo fueron atendidas las muertes. Del tema, se indicó que “tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular”.

Señalaron que los hechos “estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal” y que se dio aviso a la Policía para adelantar las investigaciones correspondientes. La institución señaló que se activaron los protocolos para brindar acompañamiento "psicosocial a los seres queridos de nuestros oficiales" y expresó “un mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos".

En un segundo pronunciamiento publicado en la red social de X, el Ejército Nacional, como institución, reiteró que el evento “dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal”, y afirmó su disposición para colaborar con las autoridades y esclarecer lo ocurrido: "En el marco de la colaboración armónica con las diferentes instituciones, reiteramos nuestra disposición para brindar todo el apoyo necesario que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho".

