En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Nuevos detalles de armas de capitán que asesinó a subteniente en Cantón Norte: abogado revela dato

Nuevos detalles de armas de capitán que asesinó a subteniente en Cantón Norte: abogado revela dato

Las armas encontradas en el vehículo y apartamento del oficial muerto tendrían irregularidad. Esto dijo el abogado de la familia de la subteniente asesinada. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Ella era María Camila Mora, subteniente que fue víctima de feminicidio
Ella era María Camila Mora, subteniente que fue víctima de feminicidio
NOTICIAS CARACOL

Publicidad

Publicidad

Publicidad