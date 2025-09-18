En vivo
Asha, llama maltratada y rescatada en Bogotá, tuvo pequeño hijo: esta es su conmovedora historia

Esta llama fue llevada a un refugio por el IDPYBA, en donde se recuperó tras presentar anemia, desnutrición y hasta problemas dermatológicos. Lo que ningún veterinario sabía era que estaba en embarazo y dio a luz a los pocos meses.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 18 de sept, 2025
Llama rescatada IDPYBA.jpg
La nueva cría recibió el nombre de Aarón, y continúa recibiendo todo tipo de atención veterinaria. -
Foto: IDPYBA

