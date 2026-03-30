Así fue la llamada extorsiva que recibieron los parientes de familia desaparecida en Bogotá

La desaparición de los cinco integrantes de la familia Reina Carrillo en el sur de Bogotá ha estado acompañada por un elemento que ha incrementado la angustia de sus allegados: una llamada extorsiva en la que un hombre desconocido exige dinero a cambio de la supuesta liberación de uno de ellos. Este contacto se ha convertido en una de las pocas señales en medio de la incertidumbre que rodea el caso.



Los hechos se remontan al domingo 22 de marzo, cuando Alexis Reina, de 44 años; Yessica Carrillo, de 42; Alexandra Reina, de 19; y dos menores de 2 y 12 años, fueron vistos por última vez en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

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De acuerdo con los testimonios recopilados por sus allegados y relatados a Noticias Caracol, ese día la familia compartía un momento juntos, al parecer en un parque cercano al lugar de trabajo de la joven Alexandra. Desde entonces, no se ha vuelto a tener noticia de su paradero.



La única pista: una llamada

Con el paso de los días y la ausencia de información concreta, la preocupación creció entre sus familiares. La situación dio un giro aún más delicado cuando el hermano de Alexandra denunció haber recibido una llamada en la que un hombre, cuya identidad no ha sido establecida, le exigió dos millones de pesos.

En esa comunicación, el interlocutor fue enfático en sus advertencias. “Yo aquí solo sigo órdenes”, repitió durante la llamada. El mensaje incluyó amenazas directas relacionadas con la seguridad de una de las desaparecidas: “La integridad de su hija depende de estas llamadas, si me corta la llamada usted mismo pone en riesgo la integridad de su hija”.



Según el relato entregado por la familia, el hombre aseguró que, pese a que los cinco integrantes continúan desaparecidos, solo entregaría a uno de ellos. Esta afirmación aumentó la incertidumbre y el temor, pues no ofreció detalles claros sobre el paradero de los demás ni sobre su estado.



El extorsionista también dio instrucciones específicas sobre el dinero. Indicó que el pago debía realizarse únicamente cuando el familiar estuviera nuevamente con ellos, y advirtió que no debía presentarse con efectivo en el lugar donde se intentaría concretar el encuentro. “No me va a comprometer con dinero ni mucho menos, ¿vale?”, señaló durante la conversación, dejando ver un esquema que, según los allegados, resulta confuso.

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Mientras tanto, la familia ha intentado reconstruir los últimos momentos conocidos de los desaparecidos. Todos residían en el barrio Fátima, pero ese domingo se encontraban en Venecia. Al ingresar posteriormente a la vivienda, los allegados encontraron que todo permanecía intacto. No había señales evidentes de violencia ni de alteraciones en el lugar. El único elemento que, según indicaron, no se encontraba era el coche utilizado para trasladar a la menor de dos años.

“No sabemos qué pudo pasar”, expresó la cuñada de uno de los desaparecidos, quien además insistió en que sus familiares no tenían vínculos con actividades ilegales, un punto que consideran relevante en medio de las especulaciones que suelen rodear este tipo de casos.

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Ante la falta de respuestas, los familiares interpusieron la denuncia ante la Fiscalía. De acuerdo con lo manifestado, inicialmente acudieron al Gaula de la Policía, pero fueron remitidos al ente judicial para continuar con el proceso correspondiente. Desde entonces, esperan avances que permitan esclarecer tanto la desaparición como la procedencia de la llamada extorsiva.

El caso sigue envuelto en incertidumbre, justo cuando se cumple una semana sin que sus familiares tengan noticias de ellos. De acuerdo con sus allegados, la vivienda permanece intacta, sin señales que expliquen lo ocurrido.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co