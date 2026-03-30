Reportan la desaparición de toda una familia en Bogotá: fueron vistos por última vez en Venecia

Los allegados de la familia Reina Carrillo llevan ya una semana sin saber de sus seres queridos. Los cinco miembros de la familia fueron vistos por última vez juntos el pasado domingo 22 de marzo en el sur de Bogotá y, desde entonces, no hay más pistas de ellos. El caso ha encendido las alarmas después de que el hermano de una de las mujeres desaparecidas recibiera una llamada extorsiva.



Se trata de Alexis Reina, de 44 años; Yessica Carrillo, de 42; Alexandra Reina, de 19, y dos menores de 2 y 12 años de edad. De acuerdo con lo relatado por la familia a Noticias Caracol, las cinco personas residían en el barrio Fátima. Sin embargo, fueron vistas por última vez en el barrio Venecia, de la localidad de Tunjuelito. De eso dan fe varias personas allegadas a la familia e incluso un familiar que los vio en distintos puntos.

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Según el hermano de la señora Yessica, sus seres queridos y ella estaban compartiendo un domingo familiar, al parecer en un parque de la zona, muy cercano al lugar donde trabaja la joven Alexandra. Mientras transcurren las horas llenas de preocupación, el hermano de Alexandra denuncia haber recibido una llamada extorsiva, en la que un hombre de identidad desconocida le pide dos millones de pesos a cambio de la liberación de una de sus familiares.



Las circunstancias de la desaparición de estos cinco ciudadanos resultan misteriosas. Sus allegados relatan que dentro de la casa familiar, a la que ya pudieron tener acceso, todo se encuentra intacto. Lo único que echan en falta es el coche que usaban para trasladar a la menor de dos años y, por supuesto, la presencia de sus seres queridos. “No sabemos qué pudo pasar”, asegura la cuñada de uno de los desaparecidos, quien a su vez declaró que sus familiares no estaban relacionados con temas ilegales.

Información sobre la familia Fiscalía

“Yo aquí solo sigo órdenes”, repitió el interlocutor en la llamada, que fue conocida por Noticias Caracol. En la conversación insiste que, a pesar de que los cinco familiares están desaparecidos, solo le entregaría una. “La integridad de su hija depende de estas llamadas, si me corta la llamada usted mismo pone en riesgo la integridad de su hija”.



El criminal le dice al hombre que envíe la totalidad del dinero cuando ya esté con su familiar y que no llegue al punto acordado con dinero en efectivo al momento del intercambio que intentaba concretar. “No me va a comprometer con dinero ni mucho menos, ¿vale?”.



En medio de la incertidumbre, los familiares de los Reina Carrillo denunciaron ante la Fiscalía, pero aseguran que el Gaula de la Policía los remitió al ente judicial para seguir con el proceso. Ahora hacen un llamado a las autoridades para que les ayuden con la búsqueda de sus seres queridos y puedan dar con su paradero.



María Paula Rodríguez Rozo

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