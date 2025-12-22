Este es el centro comercial de Bogotá que ganó el concurso de decoración navideña 2025

Durante las fechas de fin de año, las luces y los adornos se convierten en protagonistas de calles, barrios y hogares, donde las familias se reúnen para compartir tradiciones como las novenas, las cenas y los encuentros propios de la temporada navideña. En este ambiente de celebración, los centros comerciales también se suman a la festividad con decoraciones y montajes especiales que buscan convertirse en espacios de encuentro, recreación y disfrute para personas de todas las edades.



Es por eso que Unicentro Bogotá fue elegido como el ganador de la quinta edición del Concurso de Decoración Navideña de Centros Comerciales Mall & Navidad 2025, un certamen que reconoce las propuestas más destacadas en creatividad, innovación y experiencia cultural durante la temporada decembrina. El anuncio se conoció tras la deliberación de un jurado especializado que evaluó montajes de distintos complejos comerciales del país.

La decisión fue tomada de manera unánime por el jurado calificador, presidido por el diseñador e interiorista Ricardo Ávila Gómez, fundador de Espacios & Tendencias y una de las voces más influyentes del diseño en Latinoamérica. Según el fallo, la propuesta presentada por Unicentro Bogotá sobresalió por su enfoque integral y su capacidad de articular elementos estéticos, narrativos y urbanos en una misma experiencia.

El proyecto ganador se desarrolló bajo el concepto “Pasaporte Navidad”, una idea que recorre distintas tradiciones navideñas del mundo y las integra en un mismo espacio. De acuerdo con la evaluación del jurado, uno de los aspectos más relevantes fue que la decoración no se limitó al interior del centro comercial, sino que se extendió hacia sus alrededores, convirtiéndose en un referente visual para el norte de la capital.



La iluminación exterior fue uno de los puntos más destacados. Fachadas, accesos y cerramientos perimetrales fueron intervenidos con un diseño lumínico continuo que permitió crear un corredor visual visible desde varios puntos de la ciudad. Esta intervención, según el jurado, logró conectar al visitante con el ambiente navideño incluso antes de ingresar al complejo.



En el interior, la propuesta incluyó el recorrido denominado “Estaciones del Mundo”, un trayecto inspirado en ciudades emblemáticas de la temporada decembrina como Francia (Jolie Boutique), Islandia (Magic Boreal), Alemania (Fantasie Platz) y Nueva York (Winter Park). El montaje incorporó elementos reconocibles de cada destino, como estructuras icónicas, carruseles y una pista de patinaje sobre hielo, lo que permitió una interacción directa del público con la escenografía.

De acuerdo con lo informado por Mall y Retail, para Ricardo Ávila, la elección de Unicentro Bogotá respondió a su capacidad de ubicar al visitante como eje central de la experiencia. “Destacó la interacción, la innovación y la calidad estética de la propuesta, así como su capacidad de generar emoción, sonrisas y disfrute familiar. Una experiencia navideña integral, creativa y cercana, que logra desconectar al público de la rutina y reafirma la evolución del centro comercial como un espacio vivo y emocional”, admitió.

En esa misma línea, Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, señaló que las decoraciones evaluadas este año evidenciaron un cambio en la manera como los centros comerciales conciben la Navidad. Según explicó, ya no se trata únicamente de una apuesta visual, sino de la construcción de experiencias que generen recordación y conexión emocional en un contexto de alta competencia.

El montaje de la propuesta de Unicentro Bogotá implicó un trabajo logístico y creativo de gran escala. Más de 150 personas participaron durante dos meses en labores de diseño, decoración, producción y escenografía. A esto se sumó un equipo de más de 35 profesionales encargados de la planeación y el diseño conceptual, con una participación femenina cercana al 60 %, según los datos entregados por la organización a Mall y Retail.

En términos técnicos, la decoración incluyó más de 260.000 luces distribuidas en 20.000 metros de miniluces y 3.500 metros de manguera LED. El consumo total de energía fue de 16.450 vatios, una cifra que el jurado destacó por su eficiencia frente a la magnitud del montaje.

Ante este reconocimiento el centro comercial se pronunció: "Este logro refleja el trabajo de un equipo que cree en crear experiencias con propósito, capaces de conectar culturas, despertar emociones y dejar recuerdos en quienes nos visitan. Cada espacio fue pensado para invitar a recorrer, sentir y vivir la Navidad desde una experiencia que trasciende la decoración"

Finalmente agradeció a la producción por el montaje, "gracias a todos los que hicieron posible este proyecto y a quienes lo vivieron con nosotros. Seguimos construyendo experiencias que dejan huella".

El ganador del concurso Mall & Navidad del año pasado fue el Centro Comercial Andino y tuvo como finalistas a los siguientes establecimientos: Centro Chía, Centro Mayor, Fontanar, Nuestro Bogotá, Parque La Colina, Plaza Central, Santafé, Santa Ana, Titán Plaza. Ahora con este premio, Unicentro Bogotá se suma al grupo de centros comerciales que han marcado tendencia en la manera de abordar la decoración navideña como una experiencia cultural y urbana.

