Estos son los siete SuperCADE donde puede tramitar su pasaporte en Bogotá: así puede agendar cita

Los ciudadanos de Bogotá podrán seguir realizando el trámite de expedición o renovación del pasaporte en siete puntos de la Red CADE, luego de que la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Relaciones Exteriores renovaran el convenio que permite prestar este servicio fuera de las sedes habituales habilitadas por la Cancillería. La medida estará vigente hasta diciembre de 2026 y busca garantizar la continuidad de un modelo de atención que ha facilitado el acceso a este documento para miles de personas.



De acuerdo con la información divulgada por el Distrito, esta estrategia ha permitido atender a más de 250.000 ciudadanos desde su implementación, convirtiéndose en la primera experiencia del país que hizo posible expedir pasaportes en puntos diferentes a las oficinas de la Cancillería.

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Los siete puntos habilitados para tramitar el pasaporte

Los ciudadanos podrán solicitar la expedición o renovación del pasaporte en los siguientes puntos de la Red CADE:



SuperCADE Las Américas: carrera 86 #43-55 sur.

carrera 86 #43-55 sur. SuperCADE Calle 13: avenida calle 13 #37-35.

avenida calle 13 #37-35. CADE Fontibón: diagonal 16 #104-51, oficina 101, Centro Comercial Viva Fontibón.

diagonal 16 #104-51, oficina 101, Centro Comercial Viva Fontibón. CADE Santa Lucía: avenida Caracas #41B-30 sur.

avenida Caracas #41B-30 sur. CADE Tunal: carrera 24C #48-94 sur, Centro Comercial Tunal, entrada 1, locales 58 y 59.

carrera 24C #48-94 sur, Centro Comercial Tunal, entrada 1, locales 58 y 59. CADE Servitá: calle 165 #7-52.

calle 165 #7-52. CADE La Gaitana: transversal 126 #133-32.

Así puede agendar la cita

Para solicitar el pasaporte es obligatorio contar con una cita previa. El agendamiento debe realizarse exclusivamente a través del portal oficial de la Cancillería, que puede encontrar en el siguiente enlace.

Paso a paso para agendar la cita del pasaporte

Ingrese al portal oficial de la Cancillería y ubique la opción "Agendar cita". Seleccione la oficina donde desea realizar el trámite. Elija la sede de la Red CADE que le resulte más conveniente. Indique para quién es el trámite. El sistema le permitirá seleccionar si el pasaporte será para usted, para su hijo o si realizará el trámite para ambos. Elija la fecha y la hora disponibles que mejor se ajusten a su agenda. Complete el formulario con los datos personales solicitados por el sistema. Revise la información antes de finalizar el proceso para verificar que todos los datos sean correctos. Una vez finalizado el registro, recibirá una validación y la confirmación de su cita para la solicitud del pasaporte.

En el caso de la entrega del documento, los ciudadanos no necesitan programar una cita, ya que este procedimiento se realiza directamente en los puntos habilitados.



Las autoridades también recordaron que la expedición del pasaporte en la Red CADE no genera costos adicionales. Los usuarios pagan las mismas tarifas establecidas por la Cancillería y reciben el servicio bajo las mismas condiciones que en las sedes oficiales de la entidad.



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Horarios de atención

La atención para la solicitud y entrega de pasaportes se presta de lunes a viernes en dos jornadas: de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.



Según el Distrito, la extensión de este convenio también permitirá que el próximo Gobierno nacional cuente con un periodo de transición para evaluar, fortalecer y proyectar este modelo de articulación entre la Nación y Bogotá, con el propósito de mantener un servicio más cercano, ágil y eficiente para la ciudadanía.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co