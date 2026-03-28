Las fuertes amenazas que habría recibido Diana Ospina durante su secuestro, según Fiscalía

Diana Ospina fue dejada en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de Choachí tras cerca de 40 horas de estar secuestrada y ser víctima de 'paseo millonario'. Ella, bajo sus propios medios, logró encontrar un CAI y les contó a los policías la pesadilla que había vivido y cómo sus secuestradores la sometieron.



¿Quiénes fueron capturados por secuestro de Diana Ospina?

Por estos hechos fueron capturados los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, como presuntos responsables del secuestro y hurto de Diana en la modalidad conocida como paseo millonario.

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En el testimonio que ella misma le dio a la Fiscalía un día después de su liberación, el 24 de febrero de 2026, contó cómo sus secuestradores la maltrataron y la amenazaron. La fiscal del caso narró que, con respecto a la participación de Diego Armando Gómez, “ella tenía el celular en la mano, donde por WhatsApp su amigo Andrés le escribió que cómo iba y cuánto tiempo le faltaba para llegar a su casa. Ella le respondió que iba bien, que iba llegando y que estaba a cinco minutos de su casa”.



Así fue el secuestro de Diana Ospina, según Fiscalía

Diana Ospina llegó a su lugar de destino, pero, según la fiscal, “el conductor siguió derecho, aproximadamente cinco metros de donde ella le indicó que debía parar. Frenó el carro, ella quiso preguntar cuánto era, pero no alcanzó a terminar las palabras completas, cuando sorpresivamente, con violencia, la abordaron dos sujetos por el lado y el sujeto que subió al taxi por la parte izquierda la cogió del cabello agresivamente, diciéndole que se quedara quieta, sometiéndola y poniéndole su cabeza entre las piernas de él para que no pudiera mirar hacia arriba”.

En medio de la incertidumbre que vivió Diana, dijo la fiscal, “ella gritó que no le fueran a hacer nada, que no la mataran. El sujeto que estaba a su costado derecho, le quita el celular de las manos y le comenzó a gritar que le diera las claves de las aplicaciones bancarias. El conductor le preguntó por las tarjetas bancarias y ella le dijo que no las llevó”.



Cuando los delincuentes notaron que ella no llevaba consigo lo que buscaban, narró la fiscal, “se alteraron y se pusieron más agresivos, jalándole el cabello y dándole puños en la cabeza. La siguieron sometiendo mientras el carro estaba en movimiento, le preguntaron sobre las claves de sus tarjetas y la clave del teléfono. Por sus nervios, no pudo responder efectivamente y esto los enfadó más. Por eso la sometieron presionándole la cabeza con más fuerza y amenazándole con que si no cooperaba la iban a matar”.



Diana Ospina estaba tan nerviosa que les dijo a los secuestradores que iba a vomitar. “Ellos le respondieron que no lo podía hacer. En medio del trayecto, pararon el taxi, se bajó el conductor y la persona que la tenía sometida le pidió que le comprara una botella de agua, le ofreció, ella respondió que ‘no’ y él sarcásticamente le dijo que no le iba a echar nada”.

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Dos minutos después de parar, el conductor del carro se subió al vehículo y el sujeto que iba a la derecha de la víctima comenzó a llevar a cabo un plan para retirar el dinero de las cuentas bancarias.



Hermanos Gómez aceptaron cargos por secuestro de Diana Ospina

Finalmente, la Fiscalía señaló que, “luego de más de 40 horas de retención ilegal, la víctima fue abandonada en la vía que conduce de Bogotá a Choachí (Cundinamarca). Por estos hechos, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los hermanos Gómez Cardozo los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Los cargos fueron aceptados”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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