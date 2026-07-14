Venta solidaria en Bogotá reunirá más de 1.000 prendas para apoyar labores de rescate en Venezuela

La emergencia que atraviesa Venezuela tras el doble terremoto continúa movilizando iniciativas de apoyo dentro y fuera del país. Mientras la cifra de fallecidos asciende a 4.734 y miles de personas permanecen en condición de vulnerabilidad después de perder sus viviendas, en Bogotá se realizará una venta solidaria que busca recaudar recursos para apoyar las labores de rescate y la atención de los damnificados.

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Como parte de esos esfuerzos, la empresa Garage Sale, junto con la Fundación Juntos Se Puede, lidera una jornada de venta solidaria con el propósito de recaudar fondos destinados a apoyar a las familias afectadas por los recientes terremotos.

De acuerdo con el informe de Noticias Caracol, la prioridad en este momento no es la recolección de ropa, sino conseguir recursos que permitan financiar maquinaria y equipos especializados para fortalecer las labores de rescate de víctimas que aún podrían encontrarse bajo los escombros, además de contribuir con la asistencia a los damnificados.



Eleonora Morales, directora de Garage Sale, explicó que el propósito de la campaña va más allá de recibir cualquier tipo de donación. "No es donar por donar, no es sacar lo que simplemente es desecho o basura, sino realmente donar prendas que de pronto nosotros ya no usamos, pero que están en muy buen estado para que otra persona las utilice".



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Más de 1.000 prendas estarán disponibles a precios accesibles

La venta solidaria se realizará los días 15 y 16 de julio en la calle 85 con carrera 11, en Bogotá. Durante la jornada estarán disponibles más de 1.000 prendas donadas por reconocidas marcas, diseñadores y personas vinculadas al sector de la moda. Los artículos tendrán precios entre 70.000 y 280.000 pesos, con el objetivo de convertir cada compra en un aporte para la atención de la emergencia.

Según explicó Morales, todas las prendas pasan previamente por un proceso de selección antes de ponerse a la venta. "La ropa dignifica. Entonces decidimos coger todas estas prendas que encontramos, que se les puede dar una segunda oportunidad —por supuesto, pasar por este proceso de curaduría, reparación y de restauración— y darles una segunda oportunidad vendiéndolas y recaudando fondos para Venezuela".

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La iniciativa también busca demostrar cómo la sostenibilidad y la economía circular pueden convertirse en herramientas para generar impacto social en momentos de crisis.

Desde hace una década, Garage Sale ha trabajado bajo ese modelo, promoviendo la reutilización de prendas mediante procesos de curaduría y restauración. La jornada solidaria representa una alternativa para que la ciudadanía participe en la recolección de recursos destinados a atender una emergencia que, casi tres semanas después del desastre, sigue afectando a miles de familias que buscan reconstruir sus vidas.