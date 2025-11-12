En vivo
Noticias Caracol En Vivo
BOGOTÁ  / Cierre total en calzada de avenida NQS con avenida calle 19 por mantenimiento de puente vehicular

Cierre total en calzada de avenida NQS con avenida calle 19 por mantenimiento de puente vehicular

El cierre de una calzada de la avenida NQS por obras para hacer mantenimiento de un puente vehicular podría ocasionar demoras adicionales en el tránsito por esa zona. Conozca los detalles para evitar contratiempos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 12 de nov, 2025
El cierre se da para el mantenimiento del puente vehicular.
SDM/Colprensa

