Cierre total en calzada de avenida NQS con avenida calle 19 por mantenimiento de puente vehicular

La movilidad en uno de los puntos neurálgicos de Bogotá sufrirá una modificación significativa durante los próximos días. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha autorizado el cierre total de la calzada lenta del puente vehicular en la avenida NQS con avenida calle 19, en el sentido sur-norte, con el objetivo de adelantar labores de mantenimiento cruciales para la infraestructura vial de la ciudad.

Este cierre, que impactará directamente a miles de conductores, se enmarca dentro del cumplimiento del contrato IDU-1776-2021. La medida es indispensable para garantizar la seguridad y la durabilidad de la estructura.



Fechas y horario del cierre de calzada en la avenida NQS con avenida calle 19

Según el cronograma oficial presentado por el contratista y autorizado por la SDM, las actividades de mantenimiento se extenderán por diez días, iniciando el 10 de noviembre y finalizando el 20 de noviembre de 2025. Los horarios de cierre abarcarán las 24 horas del día.



Es fundamental que los ciudadanos tengan en cuenta que el cierre será continuo (24 horas) durante este periodo, lo que obliga a tomar precauciones a cualquier hora del día.

Plan de manejo de tránsito

La SDM ha diseñado un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) exhaustivo para minimizar el impacto en la circulación y garantizar la movilidad de los usuarios, especialmente en este corredor vital para la conexión sur-norte de la capital.



Vehículos particulares y transporte público

La principal recomendación para los vehículos que circulan por la avenida NQS en el sentido sur-norte es que la vía principal continuará habilitada, aunque con una reducción en su capacidad:



Tránsito general NQS (Sur-Norte): Los usuarios que transiten por la avenida NQS en sentido sur-norte "continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre el corredor". Esto implica que el flujo vehicular se concentrará en los carriles restantes de la calzada rápida.

Las rutas de desvío son cruciales para aquellos conductores que usualmente toman la salida hacia el occidente por la Calle 19 o quienes se incorporan desde esta vía hacia el norte:



Desvío para tomar la avenida calle 19 al occidente : Quienes circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y su destino sea tomar la avenida calle 19 hacia el occidente, "continuarán al norte por la avenida NQS, avenida calle 22 al oriente y avenida carrera 27 al sur por donde se empalmarán con su recorrido habitual".

: Quienes circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y su destino sea tomar la avenida calle 19 hacia el occidente, "continuarán al norte por la avenida NQS, avenida calle 22 al oriente y avenida carrera 27 al sur por donde se empalmarán con su recorrido habitual". Desvío para tomar la avenida NQS al norte (viniendo de la calle 19): Los usuarios que transitan por la avenida calle 19 y buscan tomar la avenida NQS en dirección norte, "deberán continuar al sur por la carrera 28A y calle 17 al occidente por donde se empalmarán con su recorrido habitual".

Tránsito peatonal y de ciclistas

Una buena noticia para los modos de transporte no motorizados es que las obras no interferirán con su recorrido diario. "Los andenes y la infraestructura existente para los ciclistas y peatones no sufrirán ningún tipo de afectación", se lee en un comunicado de la SDM.

Se recomienda a todos los ciudadanos de Bogotá que utilicen estos corredores a programar sus viajes con antelación, considerar rutas alternas y seguir estrictamente las indicaciones del personal de tránsito en la zona, así como la señalización dispuesta para el PMT. El éxito de la gestión del tráfico durante este mantenimiento recae en la colaboración y paciencia de todos los actores viales.

