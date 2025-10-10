Atención: ordenan desalojo de Universidad Nacional en Bogotá por amenazas; habría un explosivo

En los últimos minutos la rectoría y vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia ordenó a todos los alumnos y personal desalojar la sede principal de Bogotá debido a una "amenaza específica contra la seguridad del Campus". El hecho se reportó en un comunicado difundido sobre las 12:15 p. m. Reportes preliminares hablan de un presunto explosivo en las instalaciones.

Por lo pronto, se indicó que "una vez conocido el hecho y buscando la protección de la comunidad, las directivas de la Universidad pusieron de forma inmediata en conocimiento la situación ante las autoridades locales y nacionales (Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, y Defensoría del Pueblo)"

*Noticia en desarrollo....