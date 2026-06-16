Autoridades descartan que hermanos en Bogotá hayan sido víctimas de abuso por parte de un extranjero

En libertad fue dejado el ciudadano estadounidense que había sido señalado del presunto abuso de un niño en Bogotá. Las autoridades descartaron que él o sus dos hermanos, que también estaban en el apartamento de la localidad de Usaquén donde se generó la denuncia, hubieran sido víctimas de cualquier tipo de agresión sexual. (Lea también: Presidente Petro dice que extranjero capturado en Bogotá no habría abusado de menores en apartamento)

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“Está totalmente descartada la violencia sexual con los niños”, aseguró Astrid Cáceres, directora del ICBF, y señaló que lo que ocurrió “afecta bastante a los niños”.

Asimismo, el informe oficial de la Fiscalía indica que “todas las pruebas forenses, físicas, psicológicas; las entrevistas y demás peritajes realizados, y las actividades de policía judicial realizadas arrojaron que no ha habido abuso sexual ni violencia física. No existen elementos que indiquen una conducta delictiva”.



¿Qué fue lo que realmente pasó con los hermanos en Bogotá?

La doctora Cáceres explicó en entrevista con Blu Radio que se trataba de una pareja de estadounidenses que “estaban en su etapa final del proceso de adopción” de los hermanos.



“Lo malo es juzgar y después utilizarlo en redes y que los tuiteros salgan a desvirtuar todos los procesos que se hacen y acabar con la institucionalidad y lo que acompaña esto, que realmente es un proceso muy serio”, añadió.



La situación se dio con tres hermanos de 4, 7 y 15 años, que estaban en los últimos “7 días de integración monitoreados de manera permanente por la institución autorizada para las adopciones y en este caso para el organismo internacional porque era una familia extranjera. Ese monitoreo se hace diariamente, está al teléfono permanentemente en esos últimos siete días”, contó la directora del ICBF, revelando que la pareja estadounidense llevaba tres años en el proceso de adopción de esos niños.

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Reconoce que si una persona es testigo de presunto maltrato contra un menor de edad “es muy importante que haya una reacción ciudadana inmediata, yo creo que hay que intervenir si uno ve que a un niño lo están maltratando. El problema es que después de eso, gente que no estaba, gente que no vio, empieza a agredir a los niños, entonces hay que mesurar la respuesta sin perder la alerta”.

Vecinos del sector grabaron videos del hombre con uno de los niños en el balcón y empezaron a gritar, creyendo que el menor era víctima de abuso. Las imágenes se hicieron virales. Según la directora Cáceres, uno de los hermanos, la niña mayor, fue “la que tiene que terminar traduciéndoles a ellos lo que está gritando la gente, y lo que les dicen. Y ella empieza a defenderse su familia, ella es la que más nos preocupa porque no entendía lo que le gritaban”.

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Denunció, además, “la violencia con que entraron dos personas a hablar incluso con los niños al apartamento”, que intentaron defender a la esposa del extranjero, a quien la insultaban con palabras como "alcahueta".

Tras la captura del extranjero y el traslado de los menores de edad a las autoridades sanitarias para establecer si habían sido víctimas de algún vejamen y para el restablecimiento de sus derechos, se estableció que no hubo tal caso y que se trató de “una falsa alarma en la que se cometió un error”.

Sobre lo que pasó en el balcón, indicó que “lo que nos ha referido la Fiscalía, es que ocurre un incidente con los elementos con los que estaban jugando, un conflicto con la niña, ahí se desata la necesidad de que el niño tome aire, respire. No está muy claro el escenario de si hubo atoramiento o no, pero hasta donde tenemos entendido, el punto es que el niño saliera a respirar”.

Por su parte, el presidente Petro dijo que el extranjero “lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida”.



¿El proceso de adopción sigue?

“Estamos en revisión del caso, pues las Defensorías tienen que revisar la situación y en este caso, por lo menos los siete días están detenidos, que es la última fase”, indicó la directora del ICBF, reconociendo que la pareja estadounidense “podría técnicamente arrepentirse” de la adopción.

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Si la pareja no desiste de acoger a los niños, “hay que retomar un proceso emocional muy importante porque ellos tienen unos pasos en que empiezan a conocer a la familia, a hacer llamadas virtuales, se conocen a través de los libros, empiezan un proceso de empalme. Si esos procesos de empalme son favorables y todo el proceso continúa se presentaba al juez para la declaratoria. Esto se acaba de interrumpir”, añadió.

“Hay un vínculo emocional que existe (…) y a la altura del proceso” ya les dicen papás a sus adoptantes, dijo la funcionaria.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL