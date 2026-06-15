Presidente Petro dice que extranjero capturado en Bogotá no habría abusado de menores en apartamento

El presidente Gustavo Petro se refirió al caso de un presunto abuso sexual en el norte de Bogotá. Un hombre, de ciudadanía estadounidense, fue señalado de haber abusado de un menor de edad en un apartamento. La comunidad de la zona llamó a las autoridades al ver al hombre con el niño en un balcón.



El hecho fue denunciado el domingo 14 de junio. El sujeto fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá y los menores de edad que se encontraban en la vivienda fueron llevados a un centro médico para su evaluación. El presidente escribió este lunes en su cuenta de X que debía notificar a la sociedad colombiana con la verdad y aseguró que el hombre capturado, " al parecer, no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo saco al balcón por un atoramiento por comer mal la comida . Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño".



Tras conocerse el caso, la Policía confirmó "los menores son valorados en ambulancia y serán trasladados a un centro médico para la práctica de exámenes médicos". Por su parte, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. indicó que "los menores, hermanos de 15, 7 y 4 años, ingresaron a la institución en ambulancia coordinada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), acompañados por personal asistencial y una profesional en psicología de una institución externa de adopciones internacionales, con sospecha de activación de Código Blanco, protocolo que establece la ruta de atención en salud para posibles casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes".

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El mandatario agregó que " si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense que, al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF a través de una tercerización privada para las adopciones". Por su parte, Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aseguró que se tiene un "reporte preliminar de tranquilidad, sin embargo, hay que esperar las entidades investigadoras y los resultados" y aseguró en entrevista para Noticias Caracol que se descartaría cualquier abuso físico sexual a los menores, pero que aún se está investigando.

La Subred dio a conocer que "los menores recibieron atención mediante una valoración interdisciplinaria integral, a cargo de profesionales en pediatría, psiquiatría y trabajo social. En el marco del protocolo de Código Blanco, se llevó a cabo la valoración médica general y especializada, la evaluación psicológica y psiquiátrica, la entrevista social y los exámenes médico-legales iniciales, de acuerdo con la pertinencia clínica, así como la habilitación de espacios seguros para la entrevista forense en articulación con la Fiscalía General de la Nación".



Asimismo, agregaron que "los resultados de la atención, de carácter reservado, fueron remitidos al ICBF responsable de su custodia y del proceso de restablecimiento de derechos, así como a Medicina Legal y a la Fiscalía General de la Nación".

