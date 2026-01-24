Autoridades rescatan a dos perros que serían víctimas de presunto abuso sexual en el sur de Bogotá

Dos perritos se encuentran a salvo luego de un operativo adelantado por las autoridades distritales en el suroriente de Bogotá, tras conocerse una denuncia ciudadana que alertaba sobre un presunto caso de abuso sexual en su contra. Los hechos ocurrieron en el barrio Puerto Rico, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y actualmente son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.



De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el rescate se llevó a cabo en coordinación con la Policía Ambiental de Bogotá y con el apoyo de la comunidad, que fue clave para que las autoridades pudieran actuar de manera oportuna.

Los animales rescatados son dos perros de raza pitbull, quienes, según la información preliminar, serían víctimas de un presunto caso de abuso sexual, el operativo se realizó en una vivienda de este barrio, luego de que ciudadanos reportaran la situación a través de los canales oficiales habilitados para la denuncia de casos de maltrato animal.

Gracias a estos avisos, las autoridades lograron ubicar el lugar y proceder con la aprehensión de los dos caninos, quienes fueron valorados en el sitio por personal especializado antes de quedar bajo custodia del IDPYBA.



Desde la entidad se informó que, una vez rescatados, los perros fueron trasladados a protección institucional, donde continuarán recibiendo atención y seguimiento conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.



El Instituto no ha entregado mayores detalles sobre el estado de salud de los animales, pero confirmó que se activaron los procedimientos correspondientes para garantizar su bienestar físico y emocional. El IDPYBA también señaló que se encuentra en articulación con la Fiscalía General de la Nación, entidad que ya tiene conocimiento de los hechos y adelanta la evaluación de los elementos materiales probatorios recolectados.

El objetivo de este proceso es establecer si existe responsabilidad penal por parte del presunto implicado y, de ser así, poner el caso en conocimiento de un juez de la República, conforme a lo estipulado en la normativa vigente sobre delitos contra el bienestar animal.

“Agradecemos a los ciudadanos que reportaron este caso a nuestros canales oficiales, lo que permitió actuar de manera contundente”, indicó el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en su comunicado, reiterando la importancia de la denuncia oportuna para la protección de los animales y la activación de las rutas institucionales.

Este caso ha generado rechazo y preocupación entre habitantes del sector y organizaciones defensoras de los animales. Las autoridades, por su parte, recordaron que la colaboración ciudadana es fundamental para identificar situaciones de riesgo y evitar que este tipo de hechos queden en la impunidad.

¿Cómo comunicarse con las autoridades en Bogotá si un animal está en riesgo?

En Bogotá, la ciudadanía cuenta con varios canales oficiales para reportar presuntos casos de maltrato o situaciones en las que un animal se encuentre en peligro. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) dispone de la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801, la cual atiende reportes todos los días entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Adicionalmente, los ciudadanos pueden realizar denuncias a través del correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co, proporcionando la mayor cantidad de información posible que permita identificar el caso y su ubicación.

En situaciones de maltrato en flagrancia o cuando la vida del animal esté en riesgo inminente, las autoridades recomiendan comunicarse de manera inmediata con la Línea de Emergencias 123, para una atención prioritaria.

Al momento de realizar la denuncia, es fundamental aportar información de contacto y, en lo posible, evidencias que permitan a las autoridades evaluar la gravedad del caso y actuar con mayor rapidez.

Según el IDPYBA, la información recibida es analizada por especialistas y clasificada de acuerdo con el nivel de urgencia, que puede ir desde afectaciones leves hasta escenarios de alto riesgo que requieran intervención inmediata por parte de equipos veterinarios y de protección animal.

Mientras avanzan las investigaciones, los dos perros permanecen bajo custodia institucional, a salvo, y el caso continúa en manos de las autoridades competentes, que buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, en un proceso que prioriza el respeto, la protección y el bienestar de los animales.

