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Video del momento en el que policía habría disparado a un ciudadano dentro de vivienda en Bogotá

Aunque Carlos Mora, la víctima, fue llevado a un centro médico, perdió la vida. El patrullero fue detenido y dejado a disposición de las autoridades.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Video del momento en el que policía habría disparado a un ciudadano dentro de vivienda en Bogotá
La víctima fue identificada como Carlos Mora -
Noticias Caracol

Un patrullero activo de la Policía Nacional fue presentado ante las autoridades este 28 de junio tras su presunta participación en un homicidio ocurrido dentro de una vivienda en la ciudad de Bogotá. La institución rechazó lo ocurrido y aseguró que colaborará con las investigaciones correspondientes. Estos hechos ocurrieron en la localidad de Los Mártires, centro de la ciudad de Bogotá, sobre las 12:15 de la noche del domingo.

En imágenes de cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso Noticias Caracol, se puede ver al patrullero jugando bolirana junto a la víctima, quien fue identificada como Carlos Mora. En el video se ve cómo el uniformado se acercó a su conocido, sacó su arma de dotación y le disparó.

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Mora, gravemente herido, intentó caminar y metros después se desplomó en el piso. Al hombre lo alcanzaron a llevar a un centro médico, pero, lamentablemente, perdió la vida.

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El informe oficial indicó que la víctima falleció por impacto de arma de fuego y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación se encuentra investigando las causas de lo sucedido.

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Policía de Bogotá se pronuncia sobre homicidio de ciudadano por parte de uniformado

A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que “uniformados en la localidad de Los Mártires conocieron un motivo de policía dentro de un establecimiento comercial, donde un ciudadano presentaba heridas por arma de fuego, por lo que se activaron los protocolos institucionales”.

Agregó la institución que “La persona herida fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial donde posteriormente fallece. La Policía Nacional adelantó las actuaciones judiciales y presentó a la autoridad competente a un funcionario activo con el fin que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determine su eventual responsabilidad conforme a la ley”.

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Finalmente, la Policía indicó que “reitera su absoluto respeto por el debido proceso, razón por la cual brindará toda la colaboración requerida por los organismos judiciales y de control para contribuir al total esclarecimiento de este lamentable hecho. La Policía Nacional rechaza estos comportamientos y reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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