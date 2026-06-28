Legalizan captura de británico señalado del feminicidio de Natalia Villalba en Bogotá

Foster Martinson -también referido por autoridades locales como Matthew Ashley Foster-Smith- llegó a Bogotá en la noche del sábado 27 de junio tras ser capturado en el aeropuerto de Quito, Ecuador, desde donde pretendía abordar un vuelo hacia Londres, Inglaterra. El ciudadano británico era buscado como el principal sospechoso en el feminicidio de Natalia Villalba. (Lea también: Llega a Colombia el británico señalado del feminicidio de Natalia Villalba)

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Este domingo, el extranjero fue presentado ante una juez en Bogotá que legalizó su captura y accedió a que las audiencias sean reservadas. Citó para el miércoles 1 de julio la próxima diligencia contra el presunto feminicida.



Los delitos por los que debe responder el británico

Natalia Villalba fue hallada muerta dentro de una maleta en el sector de Chapinero, en Bogotá, el pasado 22 de junio. Sin embargo, las autoridades estiman que la modelo, oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, perdió la vida el 18 del mismo mes.

El detenido supuestamente ingresó al inmueble donde se encontraba su víctima y la agredió hasta causarle la muerte. Presuntamente, Martinson "manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta" y realizó maniobras para ocultar lo ocurrido y alterar la escena antes de huir. (Lea también: Extranjero sospechoso del asesinato de Natalia Villalba en Bogotá estuvo en la cárcel en su país)



Con los elementos recolectados en el apartamento, la Fiscalía General de la Nación obtuvo la orden de captura y activó una notificación roja de Interpol para ubicar al extranjero, lo cual se logró gracias al trabajo conjunto entre Migración Colombia, Interpol y las autoridades británicas y ecuatorianas.



En el apartamento fueron hallados tres posibles objetos contundentes que, según el ente acusador, estarían relacionados con los golpes que recibió Natalia Villalba. A esto se suma la licencia de conducir con la que se identificó al momento de ingresar. (Lea también: Las revelaciones de la nueva pista clave en caso Natalia Villalba, mujer hallada sin vida en Bogotá)

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El británico deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Ha trascendido que el hombre fue condenado en su país, en 2023, a dos años y dos meses de prisión luego de ser declarado responsable de acosar a una expareja, seguirla hasta un gimnasio y divulgar imágenes íntimas tras la ruptura de la relación.

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE