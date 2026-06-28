Patrullero en servicio fue capturado por su presunta responsabilidad en homicidio ocurrido en Bogotá

Un patrullero activo de la Policía Nacional fue capturado tras ser señalado de presuntamente causar la muerte de un hombre en un establecimiento en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. El uniformado, que se encontraba de servicio al momento de los hechos, quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.



De acuerdo con la información revelada por la periodista Mayra Tenorio en el más reciente informe de Noticias Caracol, el patrullero cumplía funciones de guardia cuando, según las autoridades, habría llegado a un establecimiento donde ingirió bebidas alcohólicas.

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Según el reporte, hacia las 3:00 de la madrugada el uniformado presuntamente sacó su arma de dotación y posteriormente disparó contra un hombre de aproximadamente 42 años de edad.

La víctima fue atendida por los organismos de emergencia y trasladada en ambulancia a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció.



De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el patrullero fue capturado en el lugar de los hechos por sus propios compañeros de la Policía.



¿Qué dijo la Policía Metropolitana de Bogotá?

Tras conocerse el caso, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado en el que informó las actuaciones adelantadas por la institución.

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Según la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Metropolitana de Bogotá, los uniformados que se encontraban en la localidad de Los Mártires fueron alertados sobre un procedimiento dentro de un establecimiento comercial donde un ciudadano presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego.

En el comunicado, la institución indicó:

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"En las últimas horas, uniformados en la localidad de Los Mártires conocieron un motivo de policía dentro de un establecimiento comercial, donde un ciudadano presentaba heridas por arma de fuego, por lo que se activaron los protocolos institucionales".La Policía confirmó además que la persona herida fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde posteriormente se produjo su fallecimiento.

La institución informó que el funcionario activo fue presentado ante la autoridad competente para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determine su eventual responsabilidad dentro del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el hecho ni sobre los motivos que habrían desencadenado el presunto homicidio.

De acuerdo con la información conocida, el uniformado permanece a disposición de la Policía y de la Fiscalía, mientras continúan las actuaciones judiciales y de policía judicial para establecer con precisión qué ocurrió.

En su pronunciamiento oficial, la Policía Nacional manifestó su disposición para colaborar con las autoridades encargadas del proceso investigativo.

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"La Policía Nacional reitera su absoluto respeto por el debido proceso, razón por la cual brindará toda la colaboración requerida por los organismos judiciales y de control para contribuir al total esclarecimiento de este lamentable hecho". Finalmente, la institución expresó su rechazo frente a este tipo de comportamientos y aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co