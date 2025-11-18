Colapso en la calle 26 por manifestación de motociclistas: así avanza la movilidad en Bogotá

Las autoridades de movilidad en Bogotá informaron que, sobre las 6 de la tarde de este martes 18 de noviembre, hay una manifestación que avanza sobre la calle 26 por parte de un grupo de motociclistas. Los conductores se encuentran en el corredor que transita sentido Oriente - Occidente, impidiendo la movilidad de la calzada lenta. Según el último reporte, se encuentran sobre la avenida Boyacá.

Personal de la Policía de Tránsito y el Grupo Guía desvía los vehículos en la zona, ya que es en plena hora pico, cuando las personas sueles salir de sus trabajos. Asimismo, en otras zonas de la ciudad se pueden presentar problemas de movilidad por las lluvias. Según el sistema de alerta de Bogotá IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de:

Suba

Usaquén

Chapinero

Santa Fe

San Cristóbal

La Candelaria



"Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución", recuerda Bogotá Tránsito en sus redes sociales.



Noticia en desarrollo...