BOGOTÁ  / Estación de TransMilenio cambia de lugar de manera temporal por obras del Metro de Bogotá

Estación de TransMilenio cambia de lugar de manera temporal por obras del Metro de Bogotá

En los próximos días comenzará a operar una estación de TransMilenio temporal en la avenida Caracas. El cambio de ubicación se debe a las obras del Metro de Bogotá.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 18 de nov, 2025
La troncal de la avenida Caracas de TransMilenio es una de las afectadas por las obras del Metro de Bogotá.
Colprensa

