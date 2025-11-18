Bogotá vivirá una semana de manifestaciones y movilizaciones: conozca cuándo y donde serán

Para la semana del martes 18 de noviembre al domingo 23 de noviembre, Bogotá vivirá una serie de marchas y manifestaciones programadas, en varios sectores de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, SDG por sus siglas, la capital "atenderá las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos".



Estas serán las marchas y manifestaciones programadas para Bogotá

La semana comienza el martes 18 de noviembre a las 10:00 a.m., con un plantón enfocado en la equidad salarial, convocado en el Monumento a los Héroes Caídos en Combate, ubicado en la calle 26 con carrera 58.

Para el miércoles 19 de noviembre se realizarán diversas actividades en horas de la mañana, iniciando a las 6:00 a.m. con un plantón de vendedores informales Suba, convocado por el sector comerciantes informales en la autopista Norte con calle 191. Posteriormente, a las 8:00 a.m., tendrá lugar la jornada artística en rechazo a la candidatura de José Lizcano y Pablo Garzón para la rectoría en la Universidad Distrital, sede ASAB, que fue convocada por el sector estudiantil. Por último, a las 11:30 a.m., el sector estudiantil ha convocado una marcha por la Movilización Asamblea Permanente de la Universidad Distrital en la sede Macarena.

El jueves 20 de noviembre, la atención se centra en la Plaza de Bolívar con el plantón de juguetes contra la violencia infantil organizado por Aldeas Infantiles SOS.



El día viernes 21 de noviembre trae consigo el evento cultural con reivindicaciones 21N en la Universidad Pedagógica Nacional a las 9:00 a.m., convocada por el sector estudiantil, para posteriormente, a las 12 del día, realizar una marcha por la movilización 21N en la Universidad Nacional de Colombia (entrada calle 26).



Finalmente, el domingo 23 de noviembre, el día que tendrán lugar mayores actividades, comenzará a las 6:00 a.m. con un performance por el día Nacional del guarda de seguridad en la Plaza de Bolívar convocada por la Fundación Vigilantes y Guardas de Seguridad. A las 7:00 a.m. habrá un evento cultural en conmemoración de Dilan Cruz en la calle 19 con carrera 4. Además, se ha convocado un plantón en el que Colombia honra a la fuerza pública en el Cantón Norte (carrera 7 con calle 106). Y por último, habrá una movilización juvenil por la paz, convocada por Movimiento Juvenil por la Paz en la Diagonal 39 Bis # 14 – 52 a las 4:30 p.m.



Recomendaciones para la ciudadanía

El despliegue de estas actividades puede causar dificultades en la movilidad de la ciudad, por lo que se le recomienda planificar con antelación los trayectos para evitar complicaciones, además de mantenerse informado a cualquier novedad a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito. Si se decide a participar, las autoridades solicitan hacerlo de manera pacífica y respetando los derechos de terceros.

