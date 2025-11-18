En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Bogotá vivirá una semana de manifestaciones y movilizaciones: conozca cuándo y donde serán

Bogotá vivirá una semana de manifestaciones y movilizaciones: conozca cuándo y donde serán

Bogotá afrontará esta semana varias marchas y plantones en distintos puntos de la ciudad, que podrían generar afectaciones en movilidad desde el martes 18 hasta el domingo 23 de noviembre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Marchas en Bogotá hoy martes 14 de octubre
Marchas en Bogotá para la semana del 18 23 de noviembre.
COLPRENSA

Publicidad

Publicidad

Publicidad