Bogotá abre más de 600 vacantes de empleo con sueldos de hasta $12 millones: así puede postularse

Bogotá es uno de las ciudades con más oportunidades laborales en el país, es por eso que la Alcaldía anunció una nueva jornada de empleo con 670 vacantes disponibles para que diferentes perfiles profesionales, técnicos y operativos puedan acceder a un empleo digno en la capital.

En un esfuerzo por fortalecer la inclusión laboral y ofrecer alternativas formales a los ciudadanos, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), presentó una nueva convocatoria con más de 600 oportunidades de empleo disponibles durante la semana del 10 al 15 de noviembre de 2025.

Las ofertas hacen parte del proyecto ‘Talento Capital’, una estrategia de la SDDE que busca ser el puente entre empresas y candidatos, que permita facilitar la contratación y reducir la tasa de desempleo en la ciudad mediante la conexión de candidatos con oportunidades laborales dignas, incluyendo vacantes, ferias de empleo y cursos de formación.



Las vacantes están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación, y se distribuyen en sectores estratégicos como servicios, comercio, transporte y el sector industrial, algunos de los principales motores de generación de empleo en la capital.

Según la entidad, cerca del 33 % de las vacantes están orientadas a profesionales y técnicos especializados, con sueldos que pueden alcanzar hasta $12 millones de pesos, equivalentes a nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes. Otras vacantes contemplan ingresos entre uno y cuatro salarios mínimos ($3 a $4 millones), dependiendo del cargo y la experiencia que posea el aspirante.

“Bogotá mantiene su compromiso con el trabajo digno y el talento de su gente. Esta semana contamos con una amplia oferta para profesionales y expertos que buscan seguir creciendo laboralmente, sin dejar de ofrecer opciones a quienes inician o quieren fortalecer su trayectoria en el mercado laboral”, declaró la subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga.



¿Cómo postularse a las vacantes?

De acuerdo con el comunicado de la entidad, todos los ciudadanos interesados podrán consultar la lista completa de empleos, registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo www.serviciodeempleo.gov.co

Además, quienes deseen recibir notificaciones directas sobre nuevas convocatorias y ferias laborales pueden unirse al canal oficial de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, una herramienta creada para mantener actualizada a la ciudadanía.

AsImismo, la Unidad Móvil de Empleo también estará ubicada en el Recinto Ferial San Cristóbal (Carrera 5 con Calle 31 Sur). El servicio funcionará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado hasta el mediodía hasta el 15 de noviembre. En este punto, los ciudadanos podrán acceder de manera gratuita a servicios de orientación ocupacional, registro de hoja de vida, postulación a vacantes y asesorías personalizadas para mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

La Secretaría Distrital también adelantó que esta semana se realizarán cinco ferias de empleo con más de 400 puestos adicionales, donde los asistentes podrán postularse directamente a empresas aliadas que buscan fortalecer sus equipos de trabajo. Cabe mencionar que algunas vacantes están especialmente adaptadas para personas con discapacidad física, otro de los ejes principales que impulsa la campaña de la SDDE, que garantiza la inclusión laboral dentro de los procesos de busqueda de empleo.



¿Qué vacantes hay disponibles?

Entre las oportunidades más destacadas de los diferentes sectores se encuentran cargos como:

Tecnología y datos (T.I.)



Ingeniero de datos

Desarrollador (y Desarrollador cells)

Analista senior de infraestructura T.I.

Consultor tecnología

Ingeniero desarrollador

Ingeniero de soluciones

Analista de datos

Finanzas, contabilidad y administración



Analista senior de contabilidad.

Analista senior de impuestos.

Coordinador de contabilidad.

Analista financiero.

Analista senior de cartera (y Analista de cartera y PQRs)

Contable sénior

Coordinador de facturación para agencia de aduanas.

Servicio al cliente y ventas

Estos roles son el motor de ingresos de muchas compañías y tienen una alta rotación y demanda.



Asesor comercial call center (y Asesor ventas call center)

Representante de servicio al cliente bilingüe

Ejecutivo comercial intangible

Recepcionistas bilingües

Preventista – vendedor tienda a tienda.

Operaciones y mantenimiento



Técnico en mantenimiento electricista.

Técnico eléctrico de mantenimiento con tarjeta CONTE.

Ingeniero residente interventoría Invias 010. (Rol clave en proyectos de infraestructura).

Montacarguista.

Operario de producción.

Profesiones específicas



Abogado inmobiliario.

Arquitecto.

Odontólogo general.

Nutricionista.

Diseñador gráfico.

Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular.

Profesional en educación especial.

Docente de tecnología.

Docente de español.

Docente de inglés.

Docente de matemáticas.

Docente de física.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL