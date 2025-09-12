Bogotá se alista para su primera gran Bienal de Arte y Ciudad

Entre el 20 de septiembre y el 9 de noviembre de 2025, Bogotá vivirá un momento histórico: la ciudad será sede de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad (BOG25), un festival cultural que promete cambiar la manera en que habitantes y visitantes se relacionan con el espacio urbano.

Durante casi dos meses, más de 250 artistas de 12 países intervendrán calles, plazas, edificios patrimoniales y parques, convirtiendo la capital en un escenario vivo de creación. Habrá instalaciones monumentales, performances, conciertos y recorridos gratuitos que buscan acercar el arte a la cotidianidad.



El objetivo de convertir a Bogotá en una capital cultural

La Bienal propone que Bogotá sea recorrida con otros ojos. En el centro histórico se abrirán espacios que llevaban años cerrados, como el Palacio San Francisco, mientras que en puntos icónicos se instalarán obras de gran formato: desde una casa suspendida a varios metros de altura en la plazoleta de Lourdes hasta un gigantesco meteorito creado por el artista colombiano Iván Argote en pleno Eje Ambiental.

Pero el evento no se limita a lo visual. El acto inaugural, en la antigua Plaza de Toros, reunirá mapping en 360 grados, música en vivo, literatura y artes escénicas en un espectáculo que contará con la participación de México como ciudad invitada.



Además de la programación artística, Bogotá recibirá a 250 líderes culturales de 22 países en el Encuentro de Ciudades y Culturas de Iberoamérica, donde se debatirá sobre el papel de la cultura en la transformación urbana.

La Bienal es también un gesto político y simbólico: la apuesta por consolidar a la capital como epicentro cultural del continente. “El arte no estará en un museo, estará en la calle, al alcance de todos”, señalan desde la Secretaría de Cultura.

Con más de 63 actividades distribuidas en distintos barrios, BOG25 se plantea como una fiesta ciudadana y global. Una invitación a detener la rutina, habitar de otra manera la ciudad y asumir a Bogotá como una casa abierta al mundo.

