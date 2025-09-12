En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Bogotá se alista para su primera gran Bienal de Arte y Ciudad

Bogotá se alista para su primera gran Bienal de Arte y Ciudad

Más de 250 artistas de 12 países intervendrán calles, plazas, edificios patrimoniales y parques, convirtiendo la capital en un escenario vivo de creación.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 12, 2025 07:03 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Bienal Internacional de Arte y Ciudad
La Alcaldía busca posicionar a Bogotá como una capital cultural.
Alcaldía de Bogotá.

