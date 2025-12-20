En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Pico y placa en Bogotá del 22 al 26 del diciembre 2025: estos días no habrá restricción

Pico y placa en Bogotá del 22 al 26 del diciembre 2025: estos días no habrá restricción

La Alcaldía de Bogotá suspenderá el pico y placa el viernes 26 de diciembre para facilitar el tránsito de viajeros, sumándose al festivo del 25, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Pico y placa en Bogotá del 22 al 26 del diciembre 2025: estos días no habrá restricción
Pico y placa para esta semana en Bogotá.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad