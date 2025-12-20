Pico y placa en Bogotá del 22 al 26 del diciembre 2025: estos días no habrá restricción

La última semana de diciembre representa uno de los mayores retos para la movilidad en Bogotá debido al incremento de viajes por las festividades de Navidad. En este contexto, la Administración Distrital ha diseñado un cronograma que combina la rotación tradicional con medidas excepcionales para favorecer el flujo de quienes entran y salen de la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que, si bien la restricción opera habitualmente para mitigar la congestión vehicular, habrá beneficios significativos para los conductores durante los días de celebración.



Pico y placa en Bogotá hoy: rotación del 22 al 26 de diciembre

Para la semana comprendida entre el lunes 22 y el viernes 26 de diciembre de 2025, el esquema de pico y placa presenta variaciones importantes. El sistema de rotación se basa en la paridad de la fecha y el último dígito de la placa: los días impares circulan los vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los días pares lo hacen los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.

El cronograma detallado para estos días es el siguiente:



Lunes 22 de diciembre (Día Par): Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en . Martes 23 de diciembre (Día Impar): Se permite la circulación de los automotores con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Se permite la circulación de los automotores con placas finalizadas en . Miércoles 24 de diciembre (Día Par): En plena víspera de Navidad, la movilidad está habilitada para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

En plena víspera de Navidad, la está habilitada para las placas terminadas en . Jueves festivo 25 de diciembre: al ser un día festivo , no aplica la medida de restricción en toda la ciudad.

al ser un , no aplica la medida de restricción en toda la ciudad. Viernes 26 de diciembre: por disposición de la Alcaldía Mayor, no habrá pico y placa este día para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos.

Cabe recordar que, durante los días en que la medida está vigente (lunes a miércoles), el horario se mantiene de forma continua desde las 6:00 a. m hasta las 9:00 p. m.

La decisión de levantar la restricción el viernes 26 de diciembre es una de las noticias más relevantes de la temporada. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, esta medida busca agilizar el ingreso y salida de bogotanos y visitantes durante el puente navideño. Este ajuste en la restricción vehicular responde a una gestión efectiva del tráfico en un periodo donde la demanda de las vías principales se desplaza hacia los corredores de salida de la capital.



Adicionalmente, se debe tener en cuenta el pico y placa regional. Aunque el calendario ordinario se suspende en días festivos, para el ingreso a la ciudad el último día de los puentes se aplican horarios específicos: ingreso de placas pares de 12:00 m. a 4:00 p. m e impares de 4:00 p. m a 8:00 p. m.



Multas, inmovilizaciones y excepciones del pico y placa

A pesar de los días de tregua, la SDM advierte que el incumplimiento del pico y placa los días 22, 23 y 24 de diciembre será sancionado rigurosamente. La infracción de tránsito conlleva una sanción económica que para el 2025 es de $711.750, sumada a la inmovilización del vehículo, lo que genera costos adicionales de grúa y patios.



Existen, no obstante, vehículos exentos de la medida, como aquellos con tecnologías limpias (híbridos y eléctricos), además de transportes escolares, vehículos de emergencia y aquellos que transportan personas con discapacidad, siempre que cuenten con el registro previo ante la entidad.

Para finalizar el año sin contratiempos, la administración hace un llamado a la planificación de los desplazamientos. La flexibilidad de los días 25 y 26 es una oportunidad para organizar viajes familiares, pero requiere responsabilidad al volante para no saturar la malla vial. Consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad sigue siendo la mejor estrategia para estar al tanto de cualquier cambio de última hora en la circulación.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO