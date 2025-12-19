Metro de Bogotá: estación de TransMilenio tendrá cierre de vagón sur por obras del viaducto

La Empresa Metro de Bogotá anunció un nuevo paso en la consolidación de la infraestructura de transporte de la capital. A partir del próximo 20 de diciembre, la estación de TransMilenio Calle 45 experimentará cambios significativos en su operación debido al cierre total de su vagón sur.

Esta intervención es fundamental para dar continuidad a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, un proyecto que, según el último reporte con corte al 30 de noviembre, ya alcanza un 68.64% de ejecución total. La decisión, comunicada por el concesionario Metro Línea 1, responde a la necesidad técnica de realizar el desmonte de la estructura del vagón y proceder con la nivelación de las calzadas en este punto de la Avenida Caracas. Estas labores son el paso previo indispensable para seguir con el levantamiento del viaducto, el cual ya supera los 9 kilómetros de extensión a lo largo de su trazado.



Para los usuarios habituales de este punto del sistema masivo, es importante tener en cuenta que el acceso sur de la estación también dejará de funcionar. En consecuencia, tanto el ingreso como la salida de los pasajeros se realizarán exclusivamente a través del vagón norte, ubicado en la intersección de la calle 45 con Avenida Caracas.



Con el fin de minimizar las afectaciones en los tiempos de desplazamiento, las autoridades han recomendado a la ciudadanía verificar los cambios en las rutas y paradas a través de los canales oficiales de información, tales como la aplicación TransmiApp o el portal web www.transmilenio.gov.co. Además, se ha dispuesto el correo electrónico socialtramo5@metro1.com.co como canal de atención directa para resolver dudas específicas de la comunidad sobre estas obras.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

