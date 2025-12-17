Ideam reveló hasta cuándo lloverá en Bogotá durante la temporada navideña: aliste el paraguas

Diciembre en Bogotá siempre trae sorpresas. Quien vive en la capital sabe que este mes es un verdadero rompecabezas meteorológico: mañanas soleadas que invitan a salir sin abrigo, seguidas por tardes que se transforman en escenarios de aguaceros repentinos, con truenos que retumban entre los cerros orientales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Este año no ha sido la excepción. La primera quincena de diciembre se ha caracterizado por una mezcla de nubosidad variable, lluvias fuertes en sectores puntuales y temperaturas frías en la madrugada, que han hecho que más de uno se pregunte si las celebraciones de fin de año se verán afectadas por el clima.



El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha estado monitoreando de cerca estas condiciones, y sus comunicados reflejan un patrón claro: Bogotá ha tenido mañanas cálidas, con incremento de temperatura, pero en la tarde y noche se han presentado lluvias intensas, especialmente en el norte y sur de la ciudad. Este comportamiento responde a factores locales, como la humedad acumulada y la topografía, que favorecen la formación de nubosidad convectiva después del mediodía.



Ahora bien, ¿qué significa esto para quienes esperan disfrutar de las novenas, la Navidad y el Año Nuevo sin que la lluvia arruine los planes? Aquí entra la pregunta que todos se hacen: ¿hasta cuándo lloverá? Noticias Caracol consultó con el IDEAM.



¿Cuándo parará la lluvia en Bogotá?

Rodney Poveda Fernández, jefe encargado de la Oficina Pronósticos y Alertas del Ideam, dio el pronóstico del clima para lo que resta de las fiestas decembrinas: "En términos generales, las condiciones atmosféricas en la ciudad de Bogotá han estado condicionadas a efectos locales, condiciones de aumento de la temperatura en la mañana, con presencia de lluvias fuertes en horas de la tarde y noche, sobre todo, en sectores de la parte norte y sur de la ciudad. Esto ha caracterizado las condiciones de nubosidades y luvias en la ciudad".

Publicidad

"Con respecto al pronóstico, se espera que continúen estas mismas condiciones y persistan las lluvias, sobre todo en horas de la tarde y noche, especialmente en días soleados o en horas de la mañana. Se esperaría que para finales del mes de diciembre tengamos condiciones más secas en horas de la tarde, esto por menor ingreso de humedad de la parte norte de la ciudad", agregó el experto.

La respuesta del Ideam es clara: sí seguirá lloviendo, pero cada vez menos. Las lluvias se mantendrán principalmente en las tardes y noches, mientras que las mañanas serán más soleadas. Esto implica que, aunque no se puede descartar un aguacero en plena novena, la tendencia hacia el 31 de diciembre es que las condiciones se tornen más secas, gracias a la disminución del ingreso de humedad desde el norte.



¿Por qué ha llovido tanto en Bogotá?

Bogotá está saliendo de la segunda temporada de lluvias y entrando en un periodo más seco. Sin embargo, este diciembre ha tenido un ingrediente adicional: condiciones tipo La Niña, que han favorecido más nubosidad en varias regiones del país. Aunque no se ha declarado oficialmente el fenómeno, su influencia se siente en la atmósfera. Aun así, hacia finales de mes, la reducción del flujo de humedad y el cambio en los vientos permiten mañanas más despejadas y tardes menos lluviosas.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL