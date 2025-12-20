Grave accidente en el norte de Bogotá: choque entre motociclista y tractocamión deja persona muerta

Sobre la una de las tarde de este sábado 20 de diciembre, se presentó un grave accidente en la autopista Norte con calle 170, norte de Bogotá, que dejó un motociclista muerto, luego de que chocara con un tractocamión. Las autoridades acordonaron la zona para investigar las causas del siniestro vial y realizar el levantamiento del cuerpo, por lo que a esta hora se presenta un aumento del tráfico en la zona.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre tractocamión y motociclista en la autopista Norte con calle 170, sentido sur-norte. Se asigna unidad de @TransitoBta y ambulancia. Grupo de criminalística en desplazamiento", indicó Bogotá Tránsito en su cuenta de X.

Los motociclistas son los actores viales que más mueren en Bogotá. Según el Observatorio de Movilidad de la Secretaría de Movilidad, 216 conductores de moto han fallecido este año con corte a octubre. Le siguen los peatones (179), ciclista (52), pasajero (12) y conductor (11).



Noticia en desarrollo...