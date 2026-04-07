Bomberos de Bogotá atienden incendio en localidad de Kennedy por aparente explosión de cilindro

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó en la mañana de este martes 7 de abril que controló un incendio que se presentó en la localidad de Kennedy. Según detallaron, la situación se presentó por la aparente explosión de un tanque pequeño de alcohol en una fábrica del sector.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La emergencia se dio específicamente en la Carrera 68I con Calle 37 Sur, según informaron, a donde llegó el camión de bomberos y ambulancias para atender a los afectados.

Por ahora, se informó que tres personas fueron valoradas por profesionales de la salud y, debido a las lesiones, fueron trasladados a centros asistenciales. Indicaron que la zona está asegurada y que se está haciendo monitoreo de sustancias que puedan afectar a los habitantes del lugar, así como el retiro de vidrios que se rompieron a causa de la explosión.



Se reporta el control total de la emergencia en una fábrica del sector de Kennedy. Hacemos monitoreo de sustancias que puedan generar afectación y retiro de los vidrios que se rompieron. Las personas lesionadas fueron remitidas a centros asistenciales por parte de @SectorSalud pic.twitter.com/RgoLJce1zT — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) April 7, 2026

Publicidad

Noticia en desarrollo...

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL