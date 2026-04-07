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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Bomberos de Bogotá atienden incendio en localidad de Kennedy por aparente explosión de cilindro

Bomberos de Bogotá atienden incendio en localidad de Kennedy por aparente explosión de cilindro

Tres personas fueron atendidas en medio de la emergencia y trasladadas a centros asistenciales.

Por: María Paula González
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Incendio Bomberos Bogotá
Foto: @BomberosBogota

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó en la mañana de este martes 7 de abril que controló un incendio que se presentó en la localidad de Kennedy. Según detallaron, la situación se presentó por la aparente explosión de un tanque pequeño de alcohol en una fábrica del sector.

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La emergencia se dio específicamente en la Carrera 68I con Calle 37 Sur, según informaron, a donde llegó el camión de bomberos y ambulancias para atender a los afectados.

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Por ahora, se informó que tres personas fueron valoradas por profesionales de la salud y, debido a las lesiones, fueron trasladados a centros asistenciales. Indicaron que la zona está asegurada y que se está haciendo monitoreo de sustancias que puedan afectar a los habitantes del lugar, así como el retiro de vidrios que se rompieron a causa de la explosión.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

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