Movilidad en Bogotá hoy, miércoles 31 de diciembre: ¿cómo amanecen las vías?

Es 31 de diciembre y la movilidad en Bogotá, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, "fluye sin contratiempos". El último día del año amanece con un tránsito ligero en las principales avenidas de la capital de Colombia, como es frecuente en los últimos días de diciembre y principios de enero.



En los lugares en donde la movilidad sí ha tenido contratiempos es en las salidas de la ciudad como la Calle 80 o la autopista Sur, pues en estas vías miles de personas se encuentran viajando hacia los diferentes municipios dle país.



Pico y placa en Bogotá 31 de diciembre

Cabe recordar que para este 31 de diciembre sí habrá pico y placa en la ciudad de Bogotá. Sí podrán circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que no podrán transitar en la ciudad las placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

El pico y placa regirá desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.



8:25 a. m.: Obras en Soacha generan congestión

El último reporte de la Secretaría de Movilidad indicó que sigue saliendo una gran cantidad de viajeros y que hay alto flujo vehicular en la Autopista Sur, lo que significa tráfico intenso en ese corredor.

Además, las obras en Soacha están generando congestión, complicando aún más la movilidad. Para evitar estos puntos críticos, la Secretaría sugirió tomar como rutas alternas la Calle 13 y la Calle 80, que pueden ofrecer un desplazamiento más fluido frente a la situación actual.



6:45 a. m.: Aumenta la movilidad en las salidas de Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó sobre las 6:10 de la mañana que "aumentan los viajeros en las salidas de la ciudad por los corredores de la Vía al Llano". Hay mayor movimiento en la calle 80, la calle 13 y la autopista Sur.



A la altura de Bosa la Estación, cerca a la entrada del muncipio de Soacha hay alto flujo vehicular.



Se prevé que este 31 de diciembre se movilice un millón de vehículos saliendo de Bogotá hacia municipios de departamentos como Tolima o Cundinamarca, entre otros.

"Alto flujo vehicular en salidas de la ciudad por los corredores de la Autosur, Autonorte, calle 13 y calle 80. Alta congestión en la Vía al Llano, debido a cierres intermitentes en vía fuera de Bogotá. (Concesión realiza trabajos de gestión del tràfico fuera de la ciudad)", indicó la Secretaría.

