En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Metro de Bogotá: estos fueron los avances más importantes de las obras del sistema en 2025

Metro de Bogotá: estos fueron los avances más importantes de las obras del sistema en 2025

Este año marcó un período clave para el avance en las obras del Metro de Bogotá, sistema de transporte que iniciaría operación en la primera parte de 2028.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Metro de Bogotá: estos fueron los avances más importantes de las obras del sistema en 2025
Así se ve el primer tren del Metro de Bogotá.
Empresa Metro de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad