Metro de Bogotá: estos fueron los avances más importantes de las obras del sistema en 2025

Las obras del Metro de Bogotá terminan este 2025 con un avance importante, la llegada de los primeros trenes del sistema y la realización de varias pruebas sobre los rieles, pasos que debe cumplir cada vehículo del futuro sistema de transporte. Se estima que el sistema entre en operación en el primer semestre de 2028.

"Es un gran hito para el proyecto. Ya tenemos tres trenes en Bogotá y el 8 de enero llegará el cuarto. A partir de ahí, llegarán trenes cada 15 días hasta completar los 30 en octubre del próximo año. Este proyecto avanza para cumplir la meta de entrar en operación comercial en el primer trimestre de 2028”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante unas declaraciones en el marco del inicio de las pruebas dinámicas de los trenes del sistema.



Estas pruebas dinámicas colocan en funcionamiento sobre los rieles del patio taller de Bosa a los primeros trenes que ya se encuentran en la ciudad. "Para iniciar este proceso, el tren fue energizado mediante el sistema Stinger y posteriormente se activó la vía de prueba, lo que permitió su desplazamiento inicial. Este procedimiento da paso a una etapa clave de verificación del arranque, frenado, sistemas de seguridad, operación en plataforma y apertura de puertas", explicó la Empresa Metro de Bogotá en un comunicado.



“En esta línea de prueba de 905 metros ya alcanzamos velocidades de 30 km/h y podrá llegar hasta 80 km/h. Aquí se prueban arranques, frenado, llegada a plataformas y funcionamiento de puertas. Es un regalo de Navidad para Bogotá”, dijo Galán sobre la realización de las pruebas dinámicas del primer tren del Metro de Bogotá.

¿Cómo va el avance de las obras del Metro de Bogotá?

De acuerdo con el mandatario de la ciudad y con Javier Descarga, director de la Interventoría del proyecto, el avance de las obras del Metro de Bogotá termina el 2025 por encima del 70%. “Estamos trabajando siete días a la semana en tres turnos (...) En los próximos días llegaremos a 10.000 metros de viaducto. Comenzaremos 2026 con los 14 kilómetros que faltan por completar hasta diciembre de ese año”, dijo Descarga.

“Antes de finalizar el primer semestre de 2026 tendremos este tren rodando en los primeros 5.750 metros del viaducto, para que los bogotanos lo puedan ver. Vamos en tiempo para cumplir esa meta”, agregó el alcalde de Bogotá. En total, la Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 30 trenes de seis vagones y se espera que todos estos se encuentren en la ciudad para octubre de 2026.

Con corte al 18 de diciembre de 2025, se han construido 713 columnas, 3.471 dovelas, 298 vanos completos y 9.665 metros de viaducto del futuro sistema de transporte. Entre otros de los avances se destaca la construcción de la cochera ubicada en el patio taller de Bosa, que albergará la totalidad de los trenes. Asimismo, en días pasados se abrió la primera estación de TransMilenio articulada con el futuro sistema del metro, esta está ubicada en la calle 26 con avenida Caracas.

¿Cómo son los vagones del Metro de Bogotá por dentro?

Cada tren del sistema del Metro de Bogotá estará conformado por seis vagones, con cuatro motorizados y dos sin motor, alcanzando una longitud total de 135 metros. Tienen una capacidad de transporte de hasta 1.800 pasajeros por tren y una velocidad comercial promedio de 42,5 km/h. El sistema operará de manera completamente automática debido a un moderno sistema de control y señalización denominado CBTC (Control Basado en Comunicaciones), el cual garantiza la seguridad de los recorridos mediante comunicaciones bidireccionales entre los trenes y la vía.

Los trenes tendrán pantallas que indican datos como el nombre de la estación actual y siguiente. "El sistema de Puertas de Andén o Plataforma de las estaciones tienen la función de garantizar la seguridad de los pasajeros, para lo cual se sincronizan con las puertas del tren por medio del sistema CBTC fijo y embarcado, tanto en la apertura como en el cierre", de acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá.